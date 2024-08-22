Но цены продолжат расти в рамках инфляции.

Если вы внимательно следите за тем, что происходит в зоне специальной военной операции и вокруг неё, то наверняка в курсе, что украинские беспилотники регулярно осуществляют террористические по своей сути (потому что бьют по территории, не являющейся зоной конфликт) атаки на российские объекты топливно-энергетического комплекса. Хотелось бы верить, что массированные удары возмездия со стороны РФ за эти выходки Украины ещё нагрянут, потому что наказывать за такое поведение обязательно нужно, иначе это поведение никогда не поменяется, но с бытовой точки зрения людей больше беспокоит возможное начало перебоев со снабжением топливом.

И вот здесь на сцену выходит Минэнерго России, заявляющее, что внутренний российский рынок полностью обеспечен моторным топливом: созданы достаточные запасы и, как следствие, в ведомстве ожидают, что по итогам года цены на моторное топливо не превысят инфляционного показателя.

Кроме того, Минэнерго напомнило, что в России до конца года продлён запрет на экспорт бензина.

Следует понимать, что топливо, как и всё, что связано с энергетикой, является одной из первичных и неизбежных трат предприятий. Если топливо дорожает, то, соответственно, дорожает и всё, что связано с потреблением этого топлива. Проще говоря, всё без исключение. Так что держать в узде цены на бензин и дизель — ключевая задача государства.