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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе
Нравится, не нравится — приходится терпеть.

К Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) можно относиться сильно по-разному, но факт остаётся фактом: России приходится мириться и с существованием данной организации, и содействовать ей во всём, что связано с атомной энергетикой. Игнорировать МАГАТЭ не получится, потому что Россия создала себе имидж главного мирного атомщика планеты, так что желание главы агентства Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС, которая теперь находится в опасном регионе, на территории которого разворачиваются боевые действия, придётся удовлетворять.

Всё уже согласовано, поэтому сегодня пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе.

Почему визит состоится именно на следующей неделе и почему не состоялся, скажем, пару недель назад, предельно понятно: целью Курской авантюры ВСУ в целом и утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского в частности был захват именно Курской АЭС с целью её «обмена» на Запорожскую АЭС, ведь, как вы знаете, с энергетикой на Украине после российских ударов возмездия сейчас дела крайне тяжёлые, и Запорожская АЭС решила бы многие проблемы.

В первые дни исход авантюры был не вполне понятен, но сейчас очевидно, что план киевского политического руководства реализован не будет, и глава МАГАТЭ может безопасно осуществить визит на объект атомной энергетики.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #атомная энергетика #магатэ
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