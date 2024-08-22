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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха»: потребность в военной продукции будет высокой и после окончания СВО
Что, в общем-то, очевидно.

За последние два с половиной года российский оборонно-промышленный комплекс был разогнан если не до предела, то близко к нему. Предприятия работают без выходных и праздников, минимум по две смены, а в большинстве случаев и вовсе круглосуточно. Причины очевидны: боевые действия масштаба, которого Европа не видела со времён Второй мировой войны, и связанная с этим необходимость не только восполнения потерь в технике и производстве боеприпасов, но и наращивания резервов на случай, если невменяемые акторы всё-таки сорвутся с цепи.

Собственно, второе обстоятельство в значительной степени является причиной того, что российский оборонно-промышленный комплекс ещё долго, очень долго будет работать в вышеуказанном режиме. Сегодня это, по сути, прямым текстом подтвердил глава включающей в себя практически весь российский ОПК госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, даже после окончания специальной военной операции объёмы производства военной продукции ещё долго будут высокими. Связано это как с необходимостью пополнять резервы, так и выполнять экспортные контракты. Таковых, нетрудно догадаться, стало сильно больше после того, как страны глобального Юга увидели, на что способна современная российская техника в условиях реального, серьёзного вооружённого конфликта. Для сравнения, западная техника в этом конфликте, за редчайшим исключением вроде РСЗО HIMARS, показала себя крайне неубедительно.

#россия #политика #боевые действия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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