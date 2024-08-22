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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Киев хочет осенью начать «готовить почву» для переговоров с Россией
Зачем что-то готовить? Условия мира озвучены Москвой. Других условий не будет.

Украинский кризис в любом случае закончится переговорами. Их оболочка при этом может сильно отличаться в зависимости от самонадеянности и оторванности официального Киева и его покровителей от реальности, но факт остаётся фактом: конец этому конфликту будет положен, и условия его завершения будут прописаны на бумаге, после чего переданы в Совбез ООН.

Несмотря на то, что официальный Киев на данном этапе надолго порушил возможность проведения переговоров, рассчитывая на совсем иной исход Курской авантюры ВСУ, которая по итогу 2,5 недель не добилась ничего, кроме отселения небольшой части жителей Курской области, а, следовательно, уже ничего и не добьётся, в целом подготовка к переговорам, по всей видимости, всё-таки идёт. В частности, украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на близкий к Офису президента Украины источник сообщило, что «подготовка почвы» для переговоров со стороны киевских властей должна начаться уже этой осенью.

В детали издание не вдаётся, отмечая лишь, что на начальном этапе переговоров речь будет идти о продовольственной, ядерной и энергетической безопасности.

Здесь необходимо понимать, что условия завершения боевых действий на Украине озвучены президентом России Владимиром Путиным в середине июня текущего года. От Киева потребуется признать изменившиеся границы России и Украины, обеспечить собственную нейтрализацию и внеблоковый статус, приступить к денацификации. Чем дольше Украина «тянет» с переговорами, тем хуже будут их дальнейшие условия; в частности, совершенно очевидно, что после Курской авантюры мирное предложение Путина от июня сего года уже неактуально.

#россия #украина #политика #боевые действия
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