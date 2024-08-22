Это было решение ЕС. Пусть и несуверенное, но всё же решение. Расплата за него — рецессия в ЕС.

Несмотря на то, что над незаконными антироссийскими рестрикциями («санкциями») коллективного Запада принято посмеиваться, в действительности они, конечно, работают. Да, с большим нюансом в виде получения основного удара от рестрикций именно по вводящим их государствам, но работает же. И свидетельство тому — неоспоримый факт рецессии в странах Евросоюза вкупе с плачевной статистикой товарооборота ЕС с Россией.

Последний, к слову, сократился до абсолютного минимума последних 25 лет. Как следует из данных Статистической службы Евросоюза, за июнь текущего года (статистики за июль почему-то пока нет) товарооборот РФ и ЕС составил всего 4,9 млрд евро, что является самым низким показателем: ниже был только в сентябре 1999 года.

Здесь необходимо понимать пару вещей. Во-первых, в плане технологического лидерства коллективный Запад давно уже таковым не является. Во-вторых, огромная доля производства была вывезена из Запада в страны с дешёвой рабочей силой, а таковые против России ничего не имеют. И, наконец, двусторонние отношения РФ и Запада в первую очередь были нужны именно Западу, поскольку от России он получал дешёвые энергоресурсы, которыми питал свою промышленность и экономику в целом. Теперь всё это либо не делается вовсе, либо осуществляется через несколько посредников, разгоняя итоговую стоимость до неприемлемого для того же ЕС значения.

Отметим, что снятие незаконных рестрикций (полагаем, справедливо будет ещё затребовать выплаты в пользу России компенсаций за ущерб, понесённый страной и её экономикой за введение таковых) озвучено российским политическим руководством как обязательное требование для гипотетического восстановления российско-западных отношений. Не потому, что Россия прямо-таки страдает от этих рестрикций, нет, а исключительно из принципа: разговаривать на языке ограничений и угроз в современном мире не стоит, особенно по отношению к сверхдержавам; потому что это смешно и грустно одновременно.