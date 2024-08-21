А что, если снять ограничения на применение российского оружия по коллективному Западу? Как быстро мир наступит?

Годы идут, Евросоюз семимильными шагами теряет своё влияние в мире и находится в экономической рецессии по причине того, что незаконные антироссийские рестрикции («санкции») действительно работают, вот только с одним большим нюансом, но еврофункционеры от этого «думкой» совершенно не богатеют. Кажется, даже наоборот: чем сильнее кризисная ситуация в коллективном Западе, особенно в том, что касается Украины и неминуемого провала данной затеянной Западом кампании, тем более абсурдные и необдуманные комментарии позволяют себе европейские горе-политики.

В частности, один такой «деятель», имя ему Жозеп Боррель, который возглавляет так называемую Евродипломатию (потому что по факту она никакая не Евро и никакая не дипломатия), на фоне вооружённой агрессии ВСУ в Курской области, которую он в нарушение Устава ООН и международного права назвал «наступлением», в очередной раз призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия по территории России.

В представлении Борреля, такое решение позволит «поспособствовать продвижению миротворческих усилий, сохранить жизни и уменьшить разрушения на Украине, а также усилить самооборону Украины путём ликвидации российских возможностей по нанесению ударов».

Пожалуй, для каждого здравомыслящего человека очевидно, что заявления Борреля прямо противоречат друг другу: применение западного оружия по территории России не только давным-давно уже зафиксировано, но и, в противовес ускорению наступления мира, лишь наоборот — привело к эскалации кризиса. На всякий случай напоминаем, что Россия по щелчку пальцев может сделать в электрических розетках по всей Украине 0 вольт, но не делает этого исключительно из гуманитарных соображений. Возможно, дойдёт до того, что лучшим гуманитарным действием станет полное обнуление способности Украины к оказанию сопротивления посредством обесточивания государства, ведь чем быстрее закончится конфликт, тем меньше потерь понесёт Украина и её население; следовательно, завершение конфликта нужно в первую и в последнюю очередь самой Украине.

Чего не скажешь про европейских функционеров, для которых поражение Киева автоматически станет их собственным поражением и поводом для западного общества задать массу неприятных вопросов. Например, почему Запад в ущерб себе финансировал Украину и не добился ни одной из поставленных задач? Зачем вводил антироссийские рестрикции, за которые сам же в первую и последнюю очередь и расплачивается? Зачем ссорился с РФ, хотя выгоднее и правильнее было дружить и торговать? Ну и, наконец: что это всё вообще было? Беда в том, что функционеры коллективного Запада в принципе не способны отзеркалить ситуацию и представить себе, какая истерика бы началась в европейских столицах, если бы Россия начала говорить о разрешении условной враждебной к Западу стране применять российское оружие по территории западных стран. Как мы уже неоднократно отмечали, повальный инфантилизм западных элит уже довёл ситуацию до ручки, и главная опасность в том, что у этих людей нет не то что функции реверса, а даже тормозов.