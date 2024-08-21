Условия Москвы давно озвучены. Выполняйте, и своих подопечных заставьте их выполнить, и будут переговоры. По-другому — нет.

Что в странах коллективного Запада подразумевают под переговорами России и Украины? Правильно: реализацию нереализуемой ни под каким соусом «формулы Зеленского». И хотя с течением времени из этой «формулы» были удалены совсем уж абсурдные пункты, такие, как «возврат Украины в границы 1991 года» и требование репараций от России, по сути все эти разговоры не предусматривают того факта, что РФ они не интересны, потому что не решают поставленных перед специальной военной операцией задач.

Тем не менее, разговоры о необходимости переговоров продолжаются даже сейчас, когда после вооружённой агрессии ВСУ в Курской области российское политическое руководство заявило о том, что говорить Москве с Киевом не о чем. В частности, президент Чехии Петр Павел призвал «мировые державы» внести вклад в дело усаживания РФ и Украины за стол переговоров.

В представлении президента Чехии, США, Китай и другие страны должны «политически, экономически и дипломатически» подтолкнуть Москву и Киев к переговорам.

На самом деле, если бы Запад действительно хотел переговоров и мира на континенте, то смирился бы с объективной реальностью: конфликт был спровоцирован коллективным Западом, именно он мешает его завершению, снабжая Украину деньгами и военной техникой, и именно ему необходимо перекрыть каналы снабжения Киева, дабы вынудить его идти на переговоры. Да, это будет поражение Украины, а вместе с ней и коллективного Запада в целом, но ведь Россия предлагала порешать всё политико-дипломатическим способом ещё в декабре 2021 года. Отказались. Ну и кто теперь сам себе злобный Буратино?