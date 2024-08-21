Всего за ночь было уничтожено 45 беспилотников, пытавшихся ударить по чувствительным целям на территории РФ. Удары возмездия по таким же объектам на Украине уже давно заставили себя ждать.

Поскольку российское военно-политическое руководство по причинам, которые нуждаются в прямом объяснении, не торопится полностью обесточивать Украину, та, в свою очередь, сохраняет возможность в гаражных и подвальных условиях собирать беспилотники, которые затем отправляются на линию боевого соприкосновения или же применяются для попыток (нередко успешных) нанесения ударов по чувствительным целям на территории России. Дошло до того, что попытки ударов беспилотниками по российским регионам осуществляются ежедневно.

Противовоздушная оборона на данный момент справляется с поставленной задачей, но поскольку она прикрывает на всё воздушное пространство, беспилотники проникают крайне глубоко на территорию РФ. Так, Минобороны России отрапортовало о том, что за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Из них 23 БПЛА уничтожены над Брянской областью, 6 над Белгородской областью, 3 над Калужской, 2 над Курской областью. 11 беспилотников смогли долететь аж до Московской области, где они были перехвачены над территорией Подольского городского округа.

Согласно комментарию мэра Москвы Сергея Собянина, целью удара были объекты на территории Москвы, и в целом данный удар, вернее, его попытка, является самой масштабной атакой по Москве за всё время конфликта.

Как мы уже отмечали неоднократно, эти выходки киевского политического руководство должны находить ответ в виде на порядок более мощных ударов возмездия по чувствительным целям на Украине. Чтобы даже мысли о нанесении ущерба российской инфраструктуре не возникало. Но пока имеем то, что имеем. Да, стратегические бомбардировщики регулярно проводят тренировочные полёты, имитирующие массированный ракетный удар по целям на Украине, явно готовясь к осуществлению такого удара беспрецедентной силы, но на данный момент наказания за своё разнузданное поведение Украина не получила.