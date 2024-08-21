Наличие собственной энергетики как основы основ всего является безоговорочным преимуществом России, особенно сейчас, когда страна проходит через период новой стремительной индустриализации. Для обеспечения растущих потребностей, а также для замены вырабатывающего свой срок оборудования сейчас активно строятся новые и модернизируются старые электростанции. В частности, одной из таких новых электростанций является Смоленская АЭС-2, под новые энергоблоки которой началась подготовка территории.
О том, что данный важный этап в строительстве станции начался, сообщил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.
Необходимо понимать, что перед нами один из самых первых этапов строительства новых энергоблоков станции: впереди огромная, кропотливая и долгая работа, по завершении которой как сама Смоленская область, так и соседние с ней регионы получат тысячи мегаватт-часов дополнительной электрической мощности.
Напомним, что до 2042 года в России сформирован план строительства десятков новых электростанций разных типов. Делается это преимущественно для поддержания индустриализации, но и о бытовых потребителях, в жизни которых всё больше электроприборов, не забывают.