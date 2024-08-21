Дело не просто нужное. Стратегически важное.

Наличие собственной энергетики как основы основ всего является безоговорочным преимуществом России, особенно сейчас, когда страна проходит через период новой стремительной индустриализации. Для обеспечения растущих потребностей, а также для замены вырабатывающего свой срок оборудования сейчас активно строятся новые и модернизируются старые электростанции. В частности, одной из таких новых электростанций является Смоленская АЭС-2, под новые энергоблоки которой началась подготовка территории.

О том, что данный важный этап в строительстве станции начался, сообщил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Необходимо понимать, что перед нами один из самых первых этапов строительства новых энергоблоков станции: впереди огромная, кропотливая и долгая работа, по завершении которой как сама Смоленская область, так и соседние с ней регионы получат тысячи мегаватт-часов дополнительной электрической мощности.

Напомним, что до 2042 года в России сформирован план строительства десятков новых электростанций разных типов. Делается это преимущественно для поддержания индустриализации, но и о бытовых потребителях, в жизни которых всё больше электроприборов, не забывают.