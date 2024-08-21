Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Алаудинов: ВС РФ начали «задвигать обратно» вторгнувшиеся в Курскую область подразделения ВСУ
Бытует мнение, что без формирования «санитарных зон» в Черниговской, Сумской областях и расширения таковой в Харьковской области дело уже не обойдётся.

С момента вооружённой агрессии ВСУ в Курской области прошло уже больше двух недель. С тех пор карта боевых действий не претерпела изменений, и данное обстоятельство обе стороны трактуют в свою пользу: в Киеве заявляют о «закреплении» на российской территории, в Москве — об остановке продвижения ВСУ вглубь территории с последующим неизбежным их вытеснением параллельно с уничтожением.

В конечном счёте, безусловно, силы вторжения будут уничтожены, а их остатки — вытеснены обратно на территорию, которая Россией пока ещё воспринимается как территория Украины, тем более что данный процесс, согласно комментарию командира спецназа Росгвардии «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, уже вовсю идёт.

Как отметил Алаудинов, в начале вооружённой агрессии ВСУ активно продвигались вглубь Курской области, теперь же продвижение не просто остановлено, а даже постепенно откатывается.

«Мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — добавил Алаудинов.

Следует отметить, что, по мнению экспертов и аналитиков, Украина добилась того, что теперь даже самые миролюбивые представители российской власти заявили об отказе от переговоров. Закончится это для Украины, понятное дело, крайне печально, но главная трагедия заключается в том, что поставленное коллективным Западом в Киеве политическое руководство состоит из экстремистски мыслящих деятелей, которые ни перед чем не остановятся и продолжат ценой украинской государственности мешать России добиться своих целей. Разрешить этот кризис политическим способом теперь можно только посредством перерезания поставок вооружений с Запада, в результате чего возможности к сопротивлению иссякнут сами собой.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
Медведев исключил какие бы то ни было переговоры по Украине «до полного разгрома» ВСУ
Началось производство Lada Vesta в приемлемой комплектации: с системой стабилизации, передними парктрониками и датчиками слепых зон
В России в ближайшие 18 лет планируют построить десятки новых электростанций разного типа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
3
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
33
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
24
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
17
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
14

Сейчас обсуждают

Chimbal
15:48
Если правильно использовать - да. Иронично, что линуксоидные вечно недоразвитые архиваторы (Ark, Engrampa, File-Roller) по умолчанию не настроены на сохранение символических ссылок, и даже не имеют н...
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
ЧВК Вагнер 1
15:46
Ну может когда не бухает . Он далеко не глупый человек.
Медведев исключил какие бы то ни было переговоры по Украине «до полного разгрома» ВСУ
ЧВК Вагнер 1
15:42
Один вопрос , почему они не вырублены(камеры по трассе) или жадность на штрафы превыше всего ? А домашние , это участь дебилов которых надо записать в предатели..
Украинские хакеры используют ИИ для взлома и выявления целей по камерам наблюдения в Курской области
Alexey B
15:42
1. Греть надо комплексно/все, т.к. такой вариант нагрузке вполне себе имеет место быть. Тестируя нагрузку отдельных компонентов Вы упускаете вариант, когда при совместной нагрузке, например, ...
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
ЧВК Вагнер 1
15:39
С 2004 года эти мрази сидят в стране 404 , а с 2014 открыли охоту на славян . Но история их не чему не учит по ходу .
Американская ЧВК Forward Observation Group отказывается обсуждать свое присутствие в Курской области
swr5
15:38
"Полярная звезда, или Альфа Угла", да вроде всегда была альфой Малой Медведицы.
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
ЧВК Вагнер 1
15:36
Задвигать нет смысла , надо их здесь похоронить раз и навсегда , западных наемников тем более . Будет им сафари в один конец .
Алаудинов: ВС РФ начали «задвигать обратно» вторгнувшиеся в Курскую область подразделения ВСУ
Колючка
15:36
У других производителей есть карты за 700$ показывающие значимо лучший результат?
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws и других новинок
linux4ever
15:35
А что у нас 7z поддерживает символические ссылки?
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
Александр Олейников
15:34
Одно поколение точно пропустили с 2008 до 2017. Ну не могли вы просидеть 9 лет, не меняя проц. Я сидел на Socket A, Атлон 3200 с разгоном. Не брал 754 сокет, пропустил. Перешёл на 939 сидел. Потом Ам...
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем