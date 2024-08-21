Бытует мнение, что без формирования «санитарных зон» в Черниговской, Сумской областях и расширения таковой в Харьковской области дело уже не обойдётся.

С момента вооружённой агрессии ВСУ в Курской области прошло уже больше двух недель. С тех пор карта боевых действий не претерпела изменений, и данное обстоятельство обе стороны трактуют в свою пользу: в Киеве заявляют о «закреплении» на российской территории, в Москве — об остановке продвижения ВСУ вглубь территории с последующим неизбежным их вытеснением параллельно с уничтожением.

В конечном счёте, безусловно, силы вторжения будут уничтожены, а их остатки — вытеснены обратно на территорию, которая Россией пока ещё воспринимается как территория Украины, тем более что данный процесс, согласно комментарию командира спецназа Росгвардии «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, уже вовсю идёт.

Как отметил Алаудинов, в начале вооружённой агрессии ВСУ активно продвигались вглубь Курской области, теперь же продвижение не просто остановлено, а даже постепенно откатывается.

«Мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — добавил Алаудинов.

Следует отметить, что, по мнению экспертов и аналитиков, Украина добилась того, что теперь даже самые миролюбивые представители российской власти заявили об отказе от переговоров. Закончится это для Украины, понятное дело, крайне печально, но главная трагедия заключается в том, что поставленное коллективным Западом в Киеве политическое руководство состоит из экстремистски мыслящих деятелей, которые ни перед чем не остановятся и продолжат ценой украинской государственности мешать России добиться своих целей. Разрешить этот кризис политическим способом теперь можно только посредством перерезания поставок вооружений с Запада, в результате чего возможности к сопротивлению иссякнут сами собой.