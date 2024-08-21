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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Началось производство Lada Vesta в приемлемой комплектации: с системой стабилизации, передними парктрониками и датчиками слепых зон
Комплектация приемлемая. Цена наверняка станет ещё более неприемлемой, чем раньше.

После того, как западных (а также японских и корейских) автопроизводителей вынудили присоединиться к незаконным нелегитимным антироссийским рестрикциям («санкциям»), внутренний российский автомобильный рынок испытал, и это ни капли не преувеличение, шок. Страну наводнили представители китайского автопрома, а автопром отечественный, который десятилетиями работал исключительно за счёт циклопического уровня интеграции с автопромом западным, оказался, как бы это помягче выразиться, несоответствующим времени.

В частности, после ухода Renault-Nissan из «АвтоВАЗа», продукция тольяттингского автогиганта стала выходить с конвейера в жёстко урезанном виде — без таких важных и полезных систем, как стабилизация курсовой устойчивости, дополнительные подушки безопасности, автоматически складывающиеся зеркала, передние парктроники и многое другое.

И вот, как сообщил сегодня «АвтоВАЗ», производство автомобилей Lada Vesta в приемлемой для 2024 года комплектации возобновилось в целом и началось с нуля, если учитывать тот факт, что речь идёт о рестайлинговой версии автомобиля. Так, в базовой комплектации на Vesta будет вновь в обязательном порядке устанавливаться система стабилизации курсовой устойчивости (ESC, в простонародье — ESP).

Хотя в пресс-релизе этого не уточняется, но, очевидно, что речь идёт про более дорогую комплектацию автомобиля. В неё войдут: трёхступенчатый подогрев передних сидений, камера заднего вида, передние стеклоподъёмники с автоматическим опусканием/подъёмом стекла, датчики света и дождя, автоматически складывающиеся зеркала, система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворота, а также обогрев форсунок омывателя лобового стекла.

Самое страшное для конечного покупателя — цена на такую «нафаршированную» Lada Vesta — будет оглашено позже. Напоминаем, что даже в «голой» комплектации стоимость Lada Vesta доходит до 1,8—1,9 млн рублей. Сколько будет стоить героиня данного материала, пока даже представлять боязно.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #lada #машиностроение #lada vesta #«автоваз»
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