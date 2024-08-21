Индустриализация идёт и, судя по политической ситуации в мире, должна будет набирать поистине ударные темпы, а, значит, требуются и новые электрогенерирующие мощности.

Развитие энергетики в развитых странах требуется не столько для покрытия постоянно растущих бытовых потребностей граждан, сколько для обеспечения колоссальных потребностей промышленности. Сейчас в России идёт новая индустриализация, а это значит, что параллельно с ней необходимо наращивать и электрогенерирующие мощности.

Собственно, это сейчас и происходит: в стране возводятся как новые объекты электрогенерации, так и активно модернизируются уже существующие. Останавливаться российское руководство на этом направлении не намерено как минимум до 2042 года — по крайней мере, именно о таком сроке идёт речь в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

Из данного проекта следует, что в России в ближайшие 18 лет должны будут появиться десятки новых электростанций разного типа: тепловые, гидроэлектростанции, атомные, ветровые и даже солнечные. Суммарная вводимая электрическая мощность составит тысячи мегаватт-часов.

Необходимо понимать, что уровень развития общества определяется не такими эфемерными показателями, как ВВП в долларах США (эта статистика вне контекста как раз-таки совершенно ничего не значит). Вменяемые аналитики и эксперты предпочитают оценивать уровень развития общества по количеству потребляемой им энергии на душу населения. Высокий показатель будет означать развитую промышленность и, как следствие, колоссальный уровень технологических компетенций государства.