Это правильно. Реализуемо ли и какой ещё дополнительной ценой — вот, в чём вопрос.

Если до вооружённой агрессии ВСУ в Курской области ещё теплилась какая-то призрачная надежда на политико-дипломатическое урегулирование украинского вопроса, что нужно в первую и в последнюю очередь Украине, а никак не России, поскольку переговоры на данном этапе не решают ни одной из поставленных перед специальной военной операцией задач, то теперь даже самые мягкие «голуби» и в российском истеблишменте, и в российском обществе, стали осознавать экзистенциальный статус данного кризиса, и что опять оставлять его на полпути, учитывая уже заплаченную за попытку его разрешения цену, не просто глупо, а преступно глупо.

В частности, сегодня после длительного молчания на тему событий в Курской области высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По мнению политика, в последнее время существовала пусть и теоретическая, но всё же опасность попадания РФ в предложенный международным сообществом «переговорный капкан» с «неясными перспективами и последствиями». Теперь же, справедливо отмечает Медведев, ситуация поменялась.

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!», — заявил Медведев (авторский стиль и пунктуация сохранены).

Как отметил Медведев, Украина вместе со своими кураторами данной выходкой сделала лишь хуже самой себе, поскольку расплата за агрессию в Курской области — это повышение «бессмысленных трат» человеческих и материальных ресурсов, которых у Киева и Запада и без того кот наплакал.

Что Медведев подразумевает под «полным разгромом врага», и сколько времени, в его представлении, это ещё займёт, откровенно неясно. Напоминаем, специальная военная операция и так уже затянулась на 2,5 года, хотя должна была завершиться примерно к середине лета 2022 года. Безусловно, так оно бы и произошло, если бы не беспрецедентная интервенция коллективного Запада в этот конфликт на стороне Киева и нежелание ВС РФ на корню пресечь поставки Украине западных вооружений. Пока что же конца-края боевым действиям, если говорить объективно, не видно: экстремистское киевское политическое руководство, а игнорирование цены и последствий принимаемых решений — это хрестоматийный экстремизм, сделает всё, чтобы максимально затянуть этот кризис.