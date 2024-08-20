Работать будет на компримированном (сжатом) природном газе.

Из всех ископаемых видов топлива самым чистым, безусловно, является природный газ. Он сгорает без остатка и, что самое главное, в процессе сгорания не образует ничего, кроме воды и углекислого газа. По этой причине природный газ в компримированном (сжатом) виде по возможности активно используют на общественном транспорте (автобусах) в регионах, куда ещё не добрались безумно дорогие электробусы, а экологические требования при этом продолжают ужесточаться.

И вот, в России на выставке MIMS Automobility Moscow 2024 завод «Автодизель» представил новый перспективный автобусный шестицилиндровый рядный газовый двигатель ЯМЗ-537 CNG. Рабочий объём двигателя составляет 7,7 литра, а мощность, в зависимости от модификации, от 210 до 300 лошадиных сил. При этом ход поршней в этом двигателе столь колоссален, что позволяет развивать крутящий момент от 830 до 1250 ньютон-метров, что для автобуса является критически важным показателем.

Двигатель оснащён системой распределённого впрыска с электронным управлением и принудительным искровым зажиганием.