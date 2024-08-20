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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия не приняла приглашение Швейцарии посетить Женеву по случаю 75-летия Женевских конвенций
И правильно. Женевские конвенции не работают, а миропорядок требует скорейшей замены.

Женевские конвенции создавалась во времена, когда с момента окончания самой страшной войны в истории человечество прошло всего несколько лет. Конфликт действительно был жуткий: люди гибли десятками миллионов, города и деревни стирались с лица земли, творился полный беспредел и беззаконие. Чтобы сформировать свод правил ведения боевых действий, и были созданы Женевские конвенции.

В этом году Женевским конвенциям, вернее, их первой части, исполняется 75 лет, и к удивлению многих, Швейцария пригласила на празднование данного юбилея российскую дипмиссию при Организации Объединённых Наций.

Учитывая решающую роль России (СССР) в положительном для мира исходе Второй мировой войны, и что только благодаря такому исходу Женевские конвенции вообще стали возможны, данное приглашение совершенно логично и естественно, но Москва, принимая во внимание поведение Швейцарии за последние 2,5 года, а именно — присоединение, несмотря на свой нейтральный статус, к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям») коллективного Запада — приглашение отклонила.

Подробности не уточняются, но заявлено, что «на данный момент» российская делегация отказалась от поездки в Женеву. Возможно, Москва не хочет попасть в ситуацию, когда её согласием на визит в Швейцарию воспользуются в нечистоплотных целях, а именно: притащат туда ещё и делегацию Украины. А дальше вы сами понимаете, какие могут быть сценарии развития событий.

#россия #политика #швейцария
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