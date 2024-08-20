Когда эта заявка будет принята, мало кому на данном этапе ясно.

Мир устал от коллективно-западного диктата. Это неоспоримый факт, который подтверждается поведением всех государств глобального Юга, стремящихся побыстрее объединиться во что-то никак не связанное с США и Европой. Возможным это стало исключительно за счёт резкого развития Китая, разрушившего технологическую гегемонию Запада, и стремительным ростом азиатского, постсоветского, латиноамериканского и африканского рынков.

Вот и Азербайджан, который на днях заявил о желании вступить в БРИКС, сегодня, спустя сутки после визита в Баку президента России Владимира Путина, заявка на вступление в данную организацию официально была подана. Об этом в комментарии для СМИ заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что сейчас в БРИКС входят девять государств, суммарно в плане экономической мощи превышающих G7. При этом ёмкость рынка стран БРИКС примерно безгранична.

В текущем году в БРИКС председательствует Россия, и саммит объединения пройдёт осенью в Казани. Крайне маловероятно, что в рамках осеннего саммита в состав объединения будут приняты новые члены, поскольку принятые в прошлом году ещё не успели освоиться и встроиться в систему.