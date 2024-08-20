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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Когда эта заявка будет принята, мало кому на данном этапе ясно.

Мир устал от коллективно-западного диктата. Это неоспоримый факт, который подтверждается поведением всех государств глобального Юга, стремящихся побыстрее объединиться во что-то никак не связанное с США и Европой. Возможным это стало исключительно за счёт резкого развития Китая, разрушившего технологическую гегемонию Запада, и стремительным ростом азиатского, постсоветского, латиноамериканского и африканского рынков.

Вот и Азербайджан, который на днях заявил о желании вступить в БРИКС, сегодня, спустя сутки после визита в Баку президента России Владимира Путина, заявка на вступление в данную организацию официально была подана. Об этом в комментарии для СМИ заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что сейчас в БРИКС входят девять государств, суммарно в плане экономической мощи превышающих G7. При этом ёмкость рынка стран БРИКС примерно безгранична.

В текущем году в БРИКС председательствует Россия, и саммит объединения пройдёт осенью в Казани. Крайне маловероятно, что в рамках осеннего саммита в состав объединения будут приняты новые члены, поскольку принятые в прошлом году ещё не успели освоиться и встроиться в систему.

#политика #экономика #брикс #азербайджан
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Clamwult
21:19
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ты сделаешь в dx 12 или слился и у тебя там обосралося ??
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Clamwult
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21:17
ты кретин вообще ?? там нет выбора лучей ,они там априори .ты вообще анонс к тесту читал ?? дебил блять
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21:16
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Nvidia&Intel Hater
21:15
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baran
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21:14
бляя прям вот ххочется взять и мордой тебя об асфальт уебать.ничего нигде не сдохло.с какого перепуга.ты вот не смог на 12 получить нормальные резалты то да.еще раз .вульва ты конченая.я не обязан нес...
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Clamwult
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Там нет лучей, ты же их не выбрал
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Clamwult
21:12
Этот слился со своим хламом, оно в Вулкане сдохло, потому он так долго делал
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