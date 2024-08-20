Плохие новости для официального Киева, если что.

Группировки войск являются временными объединениями вооружённых сил, снаряженных для выполнения единой задачи. Сейчас в зоне специальной военной операции с разной степенью активности, но действуют шесть группировок войск. И вот, ещё три группировки войск сформированы в зонах проведения контртеррористической операции — в Белгородской, Курской и Брянской областях.

О том, что сформированы новые группировки войск — «Белгород», «Курск» и «Брянск» — стало известно сегодня из комментария министра обороны России Андрея Белоусова в рамках заседания координационного совета по вопросам безопасности соответствующих регионов России.

У каждой из новых группировок войск есть свой командующий, а заместителем руководителя координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Следует понимать, что просто так подобные решения военного характера не принимаются, и при необходимости — вернее, как только поступит соответствующий приказ, а он, скорее всего, поступит, потому что альтернативного решения проблемы не просматривается — в задачу трёх вышеуказанных группировок войдёт заход в соседние области Украины с целью создания и расширения «санитарных зон». Пока что же в сферу ответственности данных объединений входит защита вверенных регионов РФ.