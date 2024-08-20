Факт вторичной детонации недвусмысленно подтверждает, что уничтожили не просто «будынок», а именно склад.

Любая военная операция, даже если она представляет собой вылазку в приграничный район другого государства, неразрывно связана с логистикой. Личный состав необходимо доставить, боеприпасы рассредоточить по временным складам, и постоянно их пополнять для поддержания наступающей (в данном случае застрявшей, но всё же) группировки. Свою авантюру в Курской области ВСУ обеспечивают через Сумскую область, поэтому вполне естественно, что ВС РФ постоянно наносят удары именно по Сумщине, пытаясь максимально «сточить» как резервы ВСУ, так и нарушить логистику.

В частности, сегодня Минобороны России показало кадры удара по пункту управления и складу с вооружением и боеприпасами 47-й омбр ВСУ. Удар наносился авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, а их носителем был истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кадры объективного контроля подтверждают, что удар был нанесён действительно по объекту, который затем взлетел на воздух вследствие вторичной детонации.