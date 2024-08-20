Авиация снова демонстрирует свою незаменимость при отражении наскоков армии, авиации не имеющей.

В рамках боевых действий главным противником любой бронетехники является армейская авиация, «выносящая» эту самую бронетехнику за километры. В условиях, когда ВСУ не обладают не то что господством в воздухе, даже хоть минимально боеспособными воздушными силами, способными делать что-то большее, чем запускать дальнобойные ракеты британского производства, осуществлять наступление на общепризнанную территорию государства, обладающего самыми боеготовыми и опытными воздушными силами в мире, было со стороны Киева проявлением не сильной дальновидности

Впрочем, что сделано, то сделано, и по состоянию на сегодняшний день вооружённые силы Украины в рамках одной только Курской авантюры потеряли сотни единиц бронетехники, свыше сотни автомобилей и десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии. В значительной степени эти потери происходят за счёт работы армейской авиации ВКС России, и сегодня МО РФ показало кадры ночной работы ударных вертолётов Ми-28НМ управляемыми ракетами «Вихрь» по скоплениям бронетехники ВСУ в приграничных районах Курской области.

По прошествии двух недель вылазки ВСУ в Курскую область можно констатировать, что своих целей официальный Киев не добился: вместо «усиления» переговорных позиций — отказ Москвы от любых переговоров в принципе, подготовка российской стратегической авиации к беспрецедентному по своей силе ракетному удару возмездия за эту выходку, что подтверждается регулярными тренировочными полётами дальних бомбардировщиков, а также очевидная необходимость создавать «буферную зону» в Сумской и Черниговской областях. А там, как вы понимаете, и до Киевской области недалеко.