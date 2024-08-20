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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск заявил о готовности работать в администрации Трампа
Конечно, это шутка, но в каждой шутке лишь доля шутки.

Поскольку предвыборная гонка в США с каждым разом становится всё больше похожей на шапито, то и кандидаты ведут себя соответствующим образом. Дошло до того, что основные кандидаты ведут себя как старые злые дети с соответствующим уровнем мышления, и пытаются заручиться поддержкой кого-то сильно уважаемого в классе обществе. В частности, пытающийся набить себе политических очков Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть предпринимателя и просто одного из самых влиятельных людей в США Илона Маска на позиции советника/консультанта в президентской администрации в случае его победы на выборах.

Понятно, что всё это шутки и попытки завоевать поддержку в обществе, но, как мы знаем, шутки потому и смешные, что являются шутками лишь частично. Тем более что и сам Илон Маск не против работы на госслужбе: миллиардер опубликовал на своей страничке в X картинку, на которой он стоит за трибуной с надписью «Department of Government Efficiency» (DOGE, Министерство правительственной эффективности).

Данная публикация Маска является отсылкой сразу к двум взаимосвязанным «мемам»: первый — это мем Doge с удивлённой собакой породы Сиба-ину. Второй — это активно продвигаемая в своё время Маском криптовалюта Dogecoin, названная в честь первого мема.

Здесь следует осознавать, что у богатых свои причуды, и если мы со своих низов можем не понимать, какой смысл миллиардеру работать советником президента, то с точки зрения миллиардера данное решение может быть сто крат обоснованным: деньги деньгами, но жить в развитой, безопасной и спокойной стране хочет даже один из богатейших людей на планете.

#сша #политика #илон маск
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