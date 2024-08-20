Полторы тысячи закрывающихся компаний и предприятий в месяц, зато главный спонсор чужой страны. Аплодисменты, занавес.

Немецкие функционеры (политиками их называть — не по статусу) очень гордятся тем фактом, что Германия является вторым по объёму оказанной Украине «помощи» государством, уступая только Соединённым Штатам и с огромным отрывом опережая остальных «преследователей». Мы сейчас не будем проводить исторические параллели, потому что они банальны и всем очевидны. За своё поведение Германия расплачивается закрытием примерно полутора тысяч различных компаний и предприятий ежемесячно, но функционеров в Берлине это совершенно не беспокоит.

Даже наоборот: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине самую большую поддержку среди всех стран Европы. Проще говоря, Шольц обещает, что Германия будет продолжать больше всех спонсировать Киев в ущерб интересам и самой Германии в целом, и её граждан в частности.

Данное заявление Шольца явно направлено на тех политических деятелей в Берлине, которые ищут любые поводы и возможности, чтобы «соскочить» с бесконечного финансирования чужой страны с целью «ослабления» России — некогда ключевого партнёра Германии если не в мире, то в Европе точно. И это партнёрство, если что, в первую и последнюю очередь нужно Германии, а не России.

Примечательно, что рядовые немцы видят, до чего доводит их страну политика Шольца и компании, поэтому стараются отдать свои голоса партиям, призывающим к миру и сотрудничеству, а не к войне и членовредительству. Олаф Шольц является канцлером с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.