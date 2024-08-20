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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии допустил, что Украина может вступить в НАТО без восстановления «территориальной целостности»
Нам казалось, что позиция руководства РФ по вопросу Украины и НАТО предельно простая. Но для президента Чехии даже это сложно.

Несмотря на то, что активное освоение территории Украины Североатлантическим альянсом стало причиной начала российской специальной военной операции, и, как мы видим по всему, что произошло за последние 2,5 года, данное решение было как минимум обоснованным, среди действующих крайне инфантильных коллективно-западных «элит» даже сама идея признания того, что Россия права, и перед ней придётся не просто извиниться, а выполнить все до единого требования вкупе с выплатой компенсаций и репараций, недопустима.

Так, российское политическое руководство неоднократно публично заявляло, что Украина и НАТО это вещи несовместимые, и пока этот вопрос полностью не снят с повестки дня тем или иным способом (дипломатическим или военным), боевые действия будут продолжаться. Но президент Чехии Петр Павел, который представляет коллективно-западную «партию войны» и «ястребов», продолжает настаивать на том, что место Киева — в Североатлантическом альянсе, даже если для этого Украине придётся вступать туда частично.

В частности, в беседе с чешским изданием Novinky Павел допустил такой вариант развития событий, при котором Украина вступит в НАТО без «восстановления территориальной целостности». В целом же процесс вступления Украины в альянс, продолжил президент Чехии, может начаться только после того, как обе стороны конфликта «поймут, что дальше продолжать конфликт нельзя».

Здесь господину президенту Чехии следует помнить одну простую истину: решать будет победитель. Не исключено, что итогом данного конфликта станет полная реформа евразийской системы безопасности, которая исключит из системы такую переменную, как НАТО. В противном случае говорить с европейскими странами совершенно не о чем.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #чехия
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