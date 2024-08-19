Буферная зона после Курской авантюры действительно появится. Но есть нюанс.

Вот уже без малого две недели эксперты и аналитики бьются в догадках, какой сакральный смысл в осуществлении киевским политическим руководством вооружённой агрессии (вторжения, террористического акта) в Курской области. Авиации нет, силы неравны, техника и личный состав вторгнувшихся подразделений уничтожаются в промышленных масштабах. Оказывается, смысл есть, и его озвучил непосредственно утративший в мае легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

Вспомнив своё трудовое прошлое, Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области продиктованы необходимость создания «буферной зоны». Таким образом, как вы поняли, Зеленский решил «поюморить» ценой тысяч солдат ВСУ, создав аллюзию на действия ВС РФ в Харьковской области. Мы, конечно, не театральные критики, но одно совершенно точно: юмор с украинской точки зрения плохой, поскольку вместо «усиления переговорных позиций», о которых мечтали в Киеве, на деле Курская авантюра Зеленского привела к отказу РФ от переговоров и к подготовке беспрецедентного по своей мощи ракетного удара возмездия по чувствительным объектам на Украине (уже несколько дней стратегическая авиация ВКС России проводит тренировочные полёты слаживания перед массированным ракетным ударом).

Что до «буферной зоны», то её создания Зеленский, определённо, добьётся. Вот только есть один нюанс: это ВС РФ будут создавать буферную зону, но уже в Сумской и, по всей видимости, на всякий случай ещё и в Черниговской области.