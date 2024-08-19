И снова об этих «хирургических инструментах» вспомнили.

Дебют дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне специальной военной операции состоялся примерно в конце 2022—начале 2023 года. С тех пор эти «крестообразные» беспилотники уже набили несколько тысяч единиц техники вооружённых сил Украины и активнейшим образом участвовали в отражении так называемого контрнаступа 2023 года. С тех пор о них будто бы забыли, но на деле их применение просто стало рутиной.

Всё радикально изменилось после вооружённой агрессии (вторжения, террористического акта) ВСУ в Курской области. Минобороны России пришлось ежедневно для купирования раздутой самозваными «военблогерами» и «военкорами» истерики публиковать десятки видеороликов с демонстрацией уничтоженных подразделений и единиц техники ВСУ в Курской области. В том числе и в результате работы дронами-камикадзе «Ланцет».

В частности, за последние сутки операторы «Ланцетов» смогли поразить танк ВСУ, а также бронетранспортёр.

Важно понимать, что в обоих случаях речь идёт о поражении целей. Безвозвратно они уничтожены или нет, сказать сложно. Единственное, что очевидно, так это то, что ВСУ в промышленных масштабах теряют технику на Курском направлении, и это не считая других направлений.