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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Акции Rheinmetall резко подешевели после заморозки Германией заявок на новое оружие для Украины
Берлин что-то начал понимать, но как всегда поздно. От репараций в пользу РФ не уйти.

Пока среднестатистический украинец свято верит в то, что коллективный Запад заботится об Украине и желает ей исключительно счастья и процветания, реальность такова, что заботится он исключительно о своих военно-промышленных комплексах. Чтобы осознать эту реальность, живя десятилетиями в информационном пузыре, нужна недюжинная сила воли, а также простое чтение новостей. В частности, на прошлой неделе Германия в связи с тем, что вскрылось активное участие Украины в уничтожении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, отказалась принимать новые заявки на поставки вооружений Киеву.

Естественно, немецкий военно-промышленный комплекс, находящийся в частных руках, мгновенно на это решение отреагировал: сегодня утром после начала торгов на бирже стоимость акций главного немецкого производителя вооружений Rheinmetall подешевели на 4,5 %.

Как уже отмечалось неоднократно, на украинском кризисе зарабатывают все, кому не лень, и беда в том, что Россия позволяет это делать: дороги, по которым на Украину ввозится западное оружие, не уничтожены, тоннели не завалены вследствие обвалов породы из-за ракетных ударов, энергосистема до сих пор не полностью «вынесена», мосты через Днепр продолжают стоять. Все эти вопросы перезрели ещё весной 2022 года, когда стало ясно, что Киеву его западные спонсоры не позволят мирно завершить данный кризис, и необходимо приступать к жёстким мерам принуждения к миру.

#россия #украина #политика #финансы #боевые действия #германия #промышленность
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