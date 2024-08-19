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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Су-34 ракетой Х-35 в Харьковской области уничтожил ЗРК С-300П вооружённых сил Украины
Меньше ПВО — эффективнее последующие ракетные удары возмездия.

Как вы хорошо знаете, территория СССР/России, которая сейчас известна, как Украина, являлась во время Холодной войны ближайшей к агрессивному военному блоку НАТО. ПО этой причине на Украине были построены многочисленные аэродромы и развёрнуты колоссальные средства противовоздушной обороны. Степень накачки территории Украины вооружениями была столь запредельной, что Киев до сих пор, спустя 30 лет независимости, уничтожения советского наследия и неприкрытого воровства, а также 2,5 года после начала Россией специальной военной операции, располагает средствами ПВО ещё советского производства.

Впрочем, работа по их «выносу» продолжается ровно столько же времени, так что в конечном счёте Украина останется вообще без противовоздушной обороны. В частности, сегодня МО РФ опубликовало видео, на котором видны кадры поражения и уничтожения зенитного ракетного комплекса С-300П вооружённых сил Украины в Харьковской области.

Как уточняет российское оборонное ведомство, удар по данному ЗРК был осуществлён управляемой авиационной ракетой Х-35, а её носителем был истребитель-бомбардировщик Су-34. Итог: прямое попадание, взрыв, уничтожение ценного элемента противовоздушной обороны.

Сейчас ВС РФ готовятся к нанесению беспрецедентного по своей силе ракетного удара возмездия по чувствительным целям на Украине. Все действия ВКС России свидетельствуют о том, что сейчас проводятся тренировочные полёты стратегических бомбардировщиков, проходящих слаживание перед дальнейшим выверенным до секунд массированным ракетным ударом. Здесь следует помнить, что Украину предупреждали не творить глупостей, иначе расплата будет запредельной, но Киев беспричинно считает себя умнее других, поэтому позволяет себе самодеятельность за чужой счёт.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ВС РФ продолжают активно уничтожать подразделения ВСУ, вторгнувшиеся в Курскую область
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