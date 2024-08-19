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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают активно уничтожать подразделения ВСУ, вторгнувшиеся в Курскую область
Невменяемостью противника надо пользоваться, раз позволяет.

Чем дольше продолжается вооружённая агрессия (террористический акт, вторжение) ВСУ в Курскую область, тем больше вопросов как у аналитиков и экспертов, так и даже у западной ангажированной прессы возникает относительно целесообразности этой выходки киевского военно-политического руководства. Идти в наступление на чужую территорию, не имея тотальнейшего превосходства в численности войск, без поддержки авиации (потому что эта авиация давным-давно выбита российской армией), без чёткого плана — всё это справедливо наводит на мысли о том, что Курская авантюра вполне может быть отвлекающим манёвром.

Впрочем, если в рамках этого «отвлекающего манёвра» удаётся в промышленных количествах уничтожать дефицитную военную технику, которую коллективный Запад даже в совокупном производстве не может заместить (ВСУ теряют в неделю только на Курском направлении больше техники, чем годовое производство всего Запада вместе взятого), то, возможно, противнику не стоит мешать реализовывать свой сомнительный план. В конце концов, ключевое правило военной науки — это уничтожить армию противника, а всё остальное уже само постфактум автоматически приложится.

Собственно, ВС РФ именно этим и занимаются, о чём свидетельствуют ежедневные сводки МО РФ относительно отражения вторжения ВСУ на территорию Курской области. В частности, за последние сутки российская армия продолжала выявлять и уничтожать ДРГ ВСУ в лесных массивах, отражала атаки и наносила удары по скоплениям личного состава и военной техники с помощью авиации, артиллерии и ракетных войск.

За последние сутки ВСУ в рамках своей Курской авантюры потеряли 27 единиц бронетехники, 8 автомобилей, 2 единицы артиллерии, а также 3 миномёта. В общей сложности за время Курской авантюры потери ВСУ составили до 3 800 человек личного состава (безвозвратные и санитарные потери в сумме, а не только безвозвратные, как фантазируют отдельные горе-блогеры), свыше 400 единиц бронетехники, 123 автомобиля, 27 единиц ствольной артиллерии, 5 ЗРК, 7 РСЗО, 4 единицы инженерной техники, 5 станций радиоэлектронной борьбы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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