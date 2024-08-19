Потому что почему бы и нет? Скоро и здесь человек перестанет требоваться.

Хотя популисты очень любят рассказывать про необходимость решения демографической проблемы, в реальности дело обстоит так, что с каждым годом автоматизации становится больше, а областей, в которых требуется труд человека — меньше. Роботы всё делают в тысячи раз быстрее, эффективнее, круглосуточно и круглогодично, без отпусков и без зарплат. Поэтому предприятия, где раньше трудились десятки тысяч человек, сейчас обеспечивают постоянный рост выпуска продукции, довольствуясь тысячами рабочих, а там, где работали тысячи, теперь с головой хватает и сотен.

И конца-края процессу автоматизации и роботизации нет. В частности, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сегодня отрапортовал о том, что в промышленную эксплуатацию запущено цифровое решение на базе модели машинного обучения, которое будет следить за работой доменных печей. В частности, за подачей кислорода при выплавке чугуна.

Как отметили в пресс-службе комбината, ранее при управлении доменным процессом специалист принимал во внимание исключительно дискретные данные, которые далеко не идеальны. Искусственный интеллект с системой машинного обучения же будет вводить параметры на основе производственного процесса и исходя из исторических данных.

По замыслу руководства комбината, вышеуказанное решение позволит повысить точность показаний, оперативнее вносить коррективы, что, как следствие, выльется в производство более качественной продукции. Сейчас, когда в России требуется беспрецедентное количество стали, это особенно важно.