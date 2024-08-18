БРИКС — это, конечно альтернатива, но делать из неё Ноев ковчег не стоит.

Когда группа БРИКС только создавалась, наверное, никто не ожидал, что все государства глобального Юга (тогда и термина-то такого ещё не было) заходят к этому экономическому объединению присоединиться. Причина, в общем-то, простая: диктат коллективного Запада всех «достал», а тут наконец-то появилась альтернатива, которая не только стремительно богатеет, тогда как прежние «хозяева мира» стремительно беднеют и деиндустриализуются, но и представляет собой большую часть человечества и, как следствие, большую часть рынка.

И вот, желание присоединиться к БРИКС изъявил Азербайджан. По крайней мере, о том, что Баку рассматривает данный вариант, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в преддверии скорого визита президента России Владимира Путина в эту закавказскую республику.

В прошлом году произошло расширение БРИКС сразу в два раза: с пяти членов до десяти. В этом году саммит БРИКС пройдёт в Казани, однако крайне маловероятно, что в рамках этого саммита будет решаться вопрос о приёме новых членов: вступившие в объединение в прошлом году государства ещё толком не ассимилировались. Да и в целом, если говорить по совести, то превращать БРИКС в проходной двор для всех желающих, нецелесообразно: это, всё-таки, не Евросоюз, куда берут всех подряд в ущерб интересам Европы.