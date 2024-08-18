Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
БРИКС — это, конечно альтернатива, но делать из неё Ноев ковчег не стоит.

Когда группа БРИКС только создавалась, наверное, никто не ожидал, что все государства глобального Юга (тогда и термина-то такого ещё не было) заходят к этому экономическому объединению присоединиться. Причина, в общем-то, простая: диктат коллективного Запада всех «достал», а тут наконец-то появилась альтернатива, которая не только стремительно богатеет, тогда как прежние «хозяева мира» стремительно беднеют и деиндустриализуются, но и представляет собой большую часть человечества и, как следствие, большую часть рынка.

И вот, желание присоединиться к БРИКС изъявил Азербайджан. По крайней мере, о том, что Баку рассматривает данный вариант, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в преддверии скорого визита президента России Владимира Путина в эту закавказскую республику.

В прошлом году произошло расширение БРИКС сразу в два раза: с пяти членов до десяти. В этом году саммит БРИКС пройдёт в Казани, однако крайне маловероятно, что в рамках этого саммита будет решаться вопрос о приёме новых членов: вступившие в объединение в прошлом году государства ещё толком не ассимилировались. Да и в целом, если говорить по совести, то превращать БРИКС в проходной двор для всех желающих, нецелесообразно: это, всё-таки, не Евросоюз, куда берут всех подряд в ущерб интересам Европы.

#россия #политика #брикс #азербайджан
+
Написать комментарий (0)
Лукашенко заявил, что если Киев не сядет за стол переговоров, то Украина будет уничтожена в результате эскалации
Говорить с Киевом не о чем: МИД России опроверг «вброс» о якобы сорванных переговорах между РФ и Украиной по энергетической безопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
15
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
27
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
8
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
7
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
19
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
53
Путь Дэдпула в комиксах
+
Steam Deck против Xbox - Valve наносит коварный удар в спину Microsoft
4

Сейчас обсуждают

Clamwult
17:40
Сказал нищеброд побирающийся по помойкам
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Chihonya
17:39
свали в туман, нищий уебок)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Михаил Авраменко
17:38
В сторону кладбища они очень хорошо продвинулись.
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
Clamwult
17:38
бомжи сидят с горелым говном с Авито
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Chihonya
17:38
сраный бомж, через меня они десятками проходят) Только у криворуких даунов вылеты, фризы и тому подобное, у меня что зеленые, что красные работают ровно.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Игорь Корн
17:37
Идиотизм это банить ютуб и не думать на шаг вперед. Бешеный принтер увы думать вообще не умеет.
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
Clamwult
17:36
Я не насобирал, а мне достаточно, что видно на моём канале, и я помню что у тебя была такая же горелая 5700 XT, а что поменял, фризы и вылеты достали? Производительность то одинаковая, новой у него бр...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
erno
17:35
Для полного позитива надо добавить , что разрушен второй мост. Российская армия осталась без подпитки средств и силы на убой.
В результате ударов ВС РФ разрушен украинский цех танковых пушек и две реактивные системы ВСУ
Clamwult
17:34
К тому же, я помогаю вовроту, у него старческое слабоумие начинается, а тут приходится какие то действия совершать требующие умственных усилий, заходить с неск акков, менять пароли, ставить минусы, я ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Chihonya
17:33
У нищих свои причуды,да и откуда тебе знать, что она с майнерской помойки? Бралась новой за 700 денег, и до сих пор работает как часы, пересидеть между поколениями карт, хотя откуда тебе знать нищему ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем