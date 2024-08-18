Теперь осталось обеспечить Украине эту энергетическую безопасность: нет энергетики — нет опасности.

Пару дней назад в средствах массовой информации стали появляться сведения о том, что Москва и Киев якобы вели «тайные» переговоры при посредничестве Катара по поводу энергетической безопасности, итогом которых должна была стать взаимная договорённость о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры, и что Курская авантюра Зеленского и его клики якобы сорвала эти переговоры. Учитывая всем очевидную недоговороспособность официального Киева, а также безграничные возможности ВС РФ по уничтожению украинской энергетики, без которой страна не сможет больше оказывать сопротивление, трудно понять, зачем Москве нужны такие «переговоры». Тем не менее, молва пошла, и сегодня в ходе брифинга официальному представителю МИД России Марии Захаровой был задан соответствующий вопрос.

По словам Захаровой, никакого срыва переговоров не было, поскольку и самих переговоров Москвы и Киева, тем более по такой теме, не было. Как справедливо отметила представитель МИД РФ, если коллективный Запад действительно заинтересован в энергетической безопасности, то действовать обязан именно он. А именно: прекратить обеспечивать Украину средствами для продолжения ведения конфликта.

Захарова напомнила, что у Украины неоднократно были шансы на мирное урегулирование, и последнее предложение было озвучено в середине июня: для завершения боевых действий Киеву необходимо признать новые границы двух государств, обеспечить нейтрализацию Украины, а от Запада требуется снять все незаконные рестрикции («санкции»).

Но вооружённая агрессия в Курской области, сопровождающаяся многочисленными засвидетельствованными фактами военных преступлений ВСУ, перечеркнула и этот шанс. Как отметила представитель МИД РФ, говорить с «людьми, творящими такое», не о чем.

Собственно, Украину неоднократно предупреждали, что заигрываясь с войной, она в конечном счёте потеряет свою пусть и крайне недолгую в масштабах истории, но всё же государственность. Похоже, к этому всё и идёт. Что ж, такой выбор Киева. Россия и так уже предоставила Украине избыточно много шансов на стабилизацию ситуации. Бесконечно так делать не получится: у населения РФ и так уже запредельный запрос на массированные удары возмездия по чувствительным объектам Украины.