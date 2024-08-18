Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW представила новый «заряженный» универсал M5 Touring: вес внедорожника, гибридная установка и ценник от 146 тыс. евро
Но выглядит добротно.

BMW M GmbH представила в Монтерее (США) первый в истории гибридный универсал M5 Touring. Производство и продажи новинки начнутся в ноябре текущего года. Однако, внимание публики привлекла не столько сама модель, сколько её внушительный вес: 2475 кг — это на уровне большого рамного внедорожника.

Главная причина такой массы — гибридная силовая установка, впервые появившаяся на BMW M5. Она состоит из 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8 (585 л.с., 750 Нм), электромотора (197 л.с., 280 Нм), интегрированного в 8-ступенчатую АКП, и тяговой батареи емкостью 22,1 кВт·ч. Суммарная отдача системы — 727 л.с. и 1000 Нм.

Несмотря на вес, BMW M5 Touring демонстрирует впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом M Driver’s Package она возрастает до 305 км/ч. На электротяге универсал может проехать до 67 км по циклу WLTP с максимальной скоростью 140 км/ч.

Интересно, что у BMW уже был опыт создания более лёгких и изящных гибридов, например, купе BMW i8 с двумя электромоторами и весом всего 1535 кг. Однако, эта модель опередила своё время и осталась недооценённой.

Из-за особенностей компоновки гибридной системы багажник M5 Touring несколько меньше, чем у стандартных универсалов 5-й серии BMW, но все равно вместительный: 500 литров в стандартной конфигурации и 1630 литров со сложенными сиденьями. Интерьер универсала идентичен седану M5 и включает фирменное двухэкранное табло, амбиентную подсветку и спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

Цена BMW M5 Touring в Германии на стадии предзаказа составляет 146 000 евро, что на 2000 евро дороже седана. Для обоих кузовов доступен пакет деталей BMW M Performance, позволяющий дополнительно индивидуализировать автомобиль.

BMW M5 Touring — это мощный и практичный универсал с впечатляющей динамикой. Однако, его значительный вес может вызвать вопросы у поклонников классических «заряженных» моделей BMW. Остается надеяться, что в будущем компания найдет способ создавать гибридные автомобили без такого существенного увеличения массы.

#автомобили #bmw m5 touring #bnw
+
Написать комментарий (0)
«Барнаульский завод АТИ» открыл новую линию производства тормозных колодок и накладок для техники из РФ и РБ
Полноценная замена легендарной Mazda 6 выйдет не только в Китае — лифтбек EZ-6 отправится покорять европейский рынок
Toyota Tundra и Sequoia 2025: американские гиганты получили «раллийный» апгрейд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
15
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
112
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
26
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
8
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
19
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
4
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
2
Steam Deck против Xbox - Valve наносит коварный удар в спину Microsoft
2
Путь Дэдпула в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Clamwult
15:08
Офигеть, ты можешь даже написать статью о том как играешь на встройке в Алана 2 в 60 фпс, и с включённым РТ, сделать видео, круто будет. X4, уже ничего не нужно даже
Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
:-) ПеРеЦ
15:06
Опоздал автор...лет на восемь))) Всё там давно выжато ! Выжимать из FM2/FM2+ .. уже не чего !!! Последнюю сборку на FM2+ слил на ЛОХИТО ..два года назад.. Ну тут опять же... всё зависит от задач.. есл...
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
Dark_Cloud
15:05
В предыдущих играх Bethesda, таких как Fallout - лифты были неподвижны, а двигался весь мир вокруг них беседка и костыли - синонимы
Новый мод для Starfield добавляет в игру настоящие лифты вместо экрана загрузки
denacifikator
15:01
а киев не может переговариваться,ему на западе воспретили это.
Лукашенко заявил, что если Киев не сядет за стол переговоров, то Украина будет уничтожена в результате эскалации
Waramagedon
14:57
Дело времени, тоже есть олед лг
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
4pokalin
14:56
Большинство роликов на ютубе от непонятных ноунеймов, которые снимают как они жрут, срут и отдыхают. Действительно полезных роликов, там не так уж и много, и те крикуны которые орут, - что мне делать ...
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
Waramagedon
14:51
Снизь настройки и выключи мыло
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
DeathWish
14:51
Все зависит от методики шкалирования, не зря же говорят: "Есть ложь, наглая ложь и статистика". Лично я отхватил в начале года по-дешевке 4080 Super и вполне доволен, ибо мне с моим 1200p монитором на...
Tom’s Hardware представили топ-13 лучших видеокарт в августе 2024 года
Олег Тимофеев
14:51
Как в двадцатом веке от шнура. Совпадение но питерские речные электро трамвайчики тоже от шнура прошловековых дебилов.
Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе создали чип, позволяющий пациентам с БАС говорить
Waramagedon
14:50
Очень даже серьезно, 60 кадров выдает в большинстве игр в 2к
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем