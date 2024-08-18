Но выглядит добротно.

BMW M GmbH представила в Монтерее (США) первый в истории гибридный универсал M5 Touring. Производство и продажи новинки начнутся в ноябре текущего года. Однако, внимание публики привлекла не столько сама модель, сколько её внушительный вес: 2475 кг — это на уровне большого рамного внедорожника.

Главная причина такой массы — гибридная силовая установка, впервые появившаяся на BMW M5. Она состоит из 4,4-литрового бензинового битурбомотора V8 (585 л.с., 750 Нм), электромотора (197 л.с., 280 Нм), интегрированного в 8-ступенчатую АКП, и тяговой батареи емкостью 22,1 кВт·ч. Суммарная отдача системы — 727 л.с. и 1000 Нм.

Несмотря на вес, BMW M5 Touring демонстрирует впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом M Driver’s Package она возрастает до 305 км/ч. На электротяге универсал может проехать до 67 км по циклу WLTP с максимальной скоростью 140 км/ч.

Интересно, что у BMW уже был опыт создания более лёгких и изящных гибридов, например, купе BMW i8 с двумя электромоторами и весом всего 1535 кг. Однако, эта модель опередила своё время и осталась недооценённой.

Из-за особенностей компоновки гибридной системы багажник M5 Touring несколько меньше, чем у стандартных универсалов 5-й серии BMW, но все равно вместительный: 500 литров в стандартной конфигурации и 1630 литров со сложенными сиденьями. Интерьер универсала идентичен седану M5 и включает фирменное двухэкранное табло, амбиентную подсветку и спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

Цена BMW M5 Touring в Германии на стадии предзаказа составляет 146 000 евро, что на 2000 евро дороже седана. Для обоих кузовов доступен пакет деталей BMW M Performance, позволяющий дополнительно индивидуализировать автомобиль.

BMW M5 Touring — это мощный и практичный универсал с впечатляющей динамикой. Однако, его значительный вес может вызвать вопросы у поклонников классических «заряженных» моделей BMW. Остается надеяться, что в будущем компания найдет способ создавать гибридные автомобили без такого существенного увеличения массы.