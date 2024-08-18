Это трагедия для Украины, но таков уж путь, по которому её руководство решило пойти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу «Россия-1», в котором, естественно, была затронута тема Курской авантюры киевского политического руководства. Поскольку несмотря на преступное разгильдяйство курской региональной власти и предательство со сдачей без боя сил прикрытия государственной границы и вызванные этим колоссальные проблемы, в целом итог этой авантюры очевиден, то Лукашенко в свойственной себе манере дал по этому поводу развёрнутый комментарий.

По словам Лукашенко, нет сомнений в том, что российская армия «снесёт» украинских военных в Курской области. Президент Беларуси убеждён, что эскалация, в которую решил поиграть Киев, является неправильным решением. Решить этот кризис, продолжил белорусский лидер, необходимо за столом переговоров, и если этого не сделать, то будет происходить дальнейшая эскалация, которая закончится уничтожением Украины.

Как считает Лукашенко, основой для переговоров по Украине должны стать Стамбульские соглашения.

Здесь, впрочем, необходимо понимать, что с момента «Стамбула» прошло уже без малого два с половиной года, и ситуация на поле боя и на политической карте за это время радикально изменилась. Что нужно сделать Украине для завершения этого кризиса, озвучил в июне президент России Владимир Путин: освобождение всех российских регионов, включая «новые», от украинского военного присутствия, переход к тотальной демилитаризации Украины, начало работы над её денацификацией, признание новой территориальной действительности, внеблоковый и нейтральный статус Украины. Это, что называется, план минимум: ни на что меньшее Москва в принципе не готова, и это правильно. А вот Киев совсем не в том положении, чтобы что бы то ни было себе выторговывать: все его действия последних 2,5 лет лишь ухудшали его переговорные позиции.