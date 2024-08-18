Вывод: не называйте технику Challenger. Плохая примета.

Поскольку Курская авантюра нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского является очевидным ходом ва-банк в попытке хоть как-то исправить катастрофическую для Киева ситуацию на линии боевого соприкосновения, особенно на тех его участках (на Донбассе), где и будет решаться исход специальной военной операции, то и действия, которые предпринимает украинское политическое руководство, соответствуют положению. В частности, в Курскую область и её приграничье ВСУ бросают всё, что у них осталось и накопилось от западных спонсоров, включая и британские танки Challenger 2.

Поскольку бронетехника по определению ничего не может противопоставить авиации, тем более оснащённой управляемыми противотанковыми ракетами, то результат предсказуем. Украина за время Курской авантюры потеряла уже без малого 400 единиц бронетехники, включая два танка Challenger 2. Второй такой танк британского производства был уничтожен сегодня экипажем вертолёта Ка-52 «Аллигатор», применившего по нему управляемую ракету «Вихрь».

Следует отметить, что на своих ошибках киевское военно-политическое руководство не учится: в прошлом году «контрнаступ» ВСУ был остановлен в первую очередь по причине того, что Киев организовал его, не имея авиации, против оппонента, обладающего самыми боеспособными на сегодняшний день военно-воздушными силами. То же самое сейчас происходит и в Курской области: кадры работы Ка-52, Су-25, Су-34 и Су-35 по вторгнувшимся подразделениям ВСУ публикуются ежедневно в огромных количествах. Это чтобы никто не сомневался в том, что исход этой авантюры предрешён.