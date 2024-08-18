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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Москве протестировали отечественную 4G-сеть для госструктур
Испытания прошли успешно.

В центре Москвы на объектах Федеральной службы охраны (ФСО) прошла демонстрация пилотной зоны отечественной LTE-сети, работающей в диапазоне 360-380 МГц. Базовые станции поставлены компанией ЛИС («Лаборатория информационных систем»), а абонентское оборудование — компанией MIG (Mobile Inform Group).

В ходе испытаний был успешно проведен видеозвонок между абонентами, находящимися в разных районах Москвы, с использованием мессенджера Iva Connect. Текущая версия смартфонов работает на базе ОС Android и использует внешний радиомодем с антенной. В будущем планируется интегрировать радиомодем внутрь устройства и добавить поддержку технологии MIMO.

По словам источника, близкого к разработчикам, сеть предназначена для использования органами госвласти и позволит создать несколько виртуальных операторов, обеспечивая каждому силовому ведомству собственную защищённую связь. Кроме того, на базе этой сети можно развернуть сети интернета вещей (NB-IoT) и обеспечить покрытие транспортных магистралей.

Проект создания защищённой сети передачи данных для чиновников включен в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» с финансированием в размере 6,4 млрд рублей на 2021-2025 гг. Куратором проекта выступает ФСО.

Однако, эксперты отмечают, что использование диапазона 350 МГц для сотовой связи не распространено в мире, что создает проблему с доступностью абонентского оборудования и чипов. Кроме того, сплошное покрытие в таком диапазоне возможно только в небольших странах.

В целом, развертывание пилотной зоны отечественной 4G-сети в Москве — это важный шаг в направлении технологической независимости и повышения безопасности государственных коммуникаций.

#связь #мобильная связь #4g #iva connect
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