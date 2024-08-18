Потому что наступление ВС РФ на Донбассе не просто не останавливалось в результате Курской авантюры, а наоборот — ускорилось.

Чем больше различных истерических, инфантильных и реактивных решений принимает киевское политическое руководство во главе с утратившим легитимность президентом Владимиром Зеленским, тем сложнее понять, на кого эти функционеры всё-таки работают. Де-факто, конечно, работают на тех, кто оплачивает их деятельность: то есть, на коллективный Запад. С другой стороны, все эти решения настолько на руку вооружённым силам России, которые уничтожают и личный состав ВСУ, и переданную Киеву Западом военную технику, в промышленных масштабах.

В частности, первоначальный план Киева относительно Курской авантюры заключался в том, чтобы Россия перебросила резервы с направлений, на которых действительно решается исход специальной военной операции (Донбасс), на вторичное Курское направление. На провокацию российское политическое руководство не поддалось, в результате чего, по официальным данным, это наоборот — Киев начал оттягивать резервы для продолжения Курской авантюры, тем самым оголив реально важное направление. Как итог, продвижение ВС РФ на Донбассе значительно ускорилось: сегодня военблогеры и самозваные «военкоры» в Telegram-каналах стали сообщать о начале утром сегодня, 18 августа, штурма населённого пункта Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Сообщается о начале тяжёлых боёв. Пока что они носят больше характер захода мобильной группы, но ход дальнейших действий ВС РФ предельно очевиден.

Как мы уже отмечали неоднократно, этот конфликт решается на Донбассе. И хотя события в Курской области — это, безусловно, преступное разгильдяйство региональных властей вкупе с предательством приставленных туда частей группировки прикрытия госграницы, которые бросили свои позиции без боя и попали в плен в рекордных количествах, но в конечном счёте этот недостаток вполне может сыграть России на руку.