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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Берлине заявили, что переданное Украине немецкое оружие становится украинским
Германия по какой-то надуманной причине считает, что ей удастся отвертеться от репараций и компенсаций в пользу России. Фатальная ошибка.

Страны коллективного Запада очень любят передёргивать и лицемерничать. В частности, в вопросе принадлежности различной напиханной на Украину как в бочку с селёдкой военной техники западного производства. Юридически, понятное дело, эта техника является украинской, но по факту коллективный Запад напрямую спонсирует одну из сторон конфликта, параллельно вводя незаконные односторонние рестрикции («санкции») против другой стороны. Но юридическая сторона вопроса — это одно, а фактическая — совсем другое.

Официальный Берлин же зачем-то пытается убедить в том, что ничего предосудительного, отправляя Киеву беспрецедентное количество вооружений, уступая лишь Соединённым Штатам, не совершает. Вопросы относительно вовлечённости Германии в этот кризис начали активно задаваться после вооружённой агрессии ВСУ в Курской области — общепризнанной и никем не оспариваемой территории России. Совершенно «внезапно» выяснилось, в частности, что техника немецкого производства катается по общепризнанной территории РФ, и у многих после этого начали справедливо возникать неприятные ассоциации, особенно в контексте последствий, которые могут ожидать саму Германию.

И вот, министр финансов Германии Кристиан Линднер зачем-то решил заявить, что немецкое оружие, переданное Украине, перестаёт быть немецким и становится украинским, и Киев, дескать, волен самостоятельно решать, где и как это оружие применять.

Как мы уже отмечали, такие аргументы — исключительно в пользу бедных. Вина коллективного Запада в развязывании и затягивании этого кризиса неоспорима, очевидна, и за неё ему придётся расплачиваться. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал очень правильное предложение по подсчёту ущерба, нанесённого РФ из-за действий западных спонсоров Украины. Ведь не секрет, что если бы не беспрецедентная финансовая и военная поддержка Киева со стороны западных столиц, то специальная военная операция закончилась бы примерно к середине лета 2022 года разгромом вооружённых сил Украины. Уровень истощения собственных запасов техники ВСУ достиг столь критического значения, что в Курской авантюре участвует исключительно техника западного производства.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий налаживания отношений с коллективным Западом станет полное и безоговорочное снятие с России всех незаконных рестрикций. Допускаем, что справедливо будет затребовать с Запада и репараций за ущерб, нанесённый Украиной России западным оружием, а также компенсации за ущерб, нанесённый незаконными антироссийскими рестрикциями Запада. Платить придётся за всё. Не этим администрациям, так другим.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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