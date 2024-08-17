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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Огонь из всех калибров: МО РФ отчиталось о работе по уничтожению вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
По состоянию на 17 августа.

Вооружённая агрессия (вторжение, террористическая атака) ВСУ в Курской области продолжается уже больше десяти дней. Поскольку ситуация остаётся трудной и далека от стабилизации по причине того, что официальный Киев пошёл ва-банк и бросает на Курское направление все оставшиеся резервы, то и боевые действия на этом направлении не останавливаются.

Российская армия обрушивает на ВСУ всё, что только может: по подразделениям противника летят «Ланцеты», авиабомбы с УМПК, артиллерийские снаряды, управляемые авиационные ракеты «Вихрь», миномётные мины, танковые снаряды, неуправляемые ракетные снаряды, «Грады», «Торнадо», «Искандеры»... В общем, применяется всё, кроме стратегического оружия (оно будет применяться в рамках ударов возмездия по чувствительным целям на Украине). И результаты этого огневого вала не заставляют себя ждать. Так, за последние сутки ВС РФ продолжали поиск и уничтожение мобильных групп ВСУ, засевших в лесных массивах, отражали атаки штурмовых групп, а также наносили поражение скоплениям личного состава и военной техники ВСУ.

В общей сложности за последние сутки ВСУ потеряли до 300 человек личного состава (имеются в виду как убитые, так и в основном раненые, а не только убитые, как бы ни пытались фантазировать об обратном отдельные самозваные военкоры и военблогеры), 31 единицу бронетехники, 8 автомобилей, 1 ПУ ЗРК IRIS-T, 1 артиллерийское орудие и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

За время Курской авантюры ВСУ потеряли до 3 160 человек личного состава, свыше 350 единиц бронетехники, 111 автомобилей, 5 ЗРК, 6 РСЗО (из них 3 HIMARS), 24 единицы ствольной артиллерии, 4 станции РЭБ.

Когда закончится операция по уничтожению группировки вторжения ВСУ, неизвестно. Как мы уже отметили, в порыве отчаяния от осознания тщетности оказания вооружённого сопротивления официальный Киев пошёл ва-банк, чтобы выбить для себя какие-никакие, но более хорошие условия мирного урегулирования. Но вместо этого, понятное дело, получит только ещё более тяжёлые условия, которые, скорее всего, будут равны по своей сути полной и безоговорочной капитуляции.

#россия #украина #политика #боевые действия
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