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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Су-34 отработал авиабомбами с УМПК по скоплению личного состава и техники ВСУ в приграничном с Курской областью районе
Таково было решение Киева.

У многих самозваных военных блогеров и аналитиков сейчас возникает большой вопрос: зачем украинское военно-политическое руководство допустило во время вооружённой агрессии в Курской области ту же самую ошибку, что летом прошлого года во время «контрнаступления». Ошибка эта — наступление на российские позиции, зная, что у ВС РФ тотальное господство в воздухе и практически безграничные возможности по нанесению авиационных ударов по наступающим и находящимся в резерве подразделениям.

Ответа на этот вопрос пока нет, при этом многие аналитики полагают, что связано это с планами ВСУ по использованию вторжения в Курскую область в качестве отвлекающего манёвра. Сказать, что это слишком заумный для киевского военно-политического руководства сценарий — это ничего не сказать, и в реальности ответ на вышеуказанный вопрос простой: у ВСУ не осталось армейской авиации, а та, что могла бы быть применена, моментально была бы перехвачена средствами противовоздушной обороны.

Исход Курской авантюры предельно понятен, вопрос лишь в том, сколько времени потребуется, ну а над ускорением данного процесса активно работает российская авиация. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34, которые днями и ночами наносят удары авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по позициям ВСУ в Курском приграничье. Очередными такими кадрами и поделилось сегодня утром Минобороны России.

Ещё на прошлой неделе власти Сумской области объявили об обязательной эвакуации населения приграничных с Курской областью населённых пунктов. Делается это сразу по нескольким причинам. Во-первых, таким образом ВСУ могут использовать частные дома в качестве пунктов временного размещения. Во-вторых, избежать возможной передачи в пользу России данных от мирного населения о перемещении ВСУ в районе. И в-третьих, даже в Киеве прекрасно понимают, что России не оставлено другого выхода, как после вытеснения ВСУ из Курской области заходить в Сумскую область.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Видео: ВС РФ за сутки уничтожили 4 пусковые установки ЗРК Patriot и 1 пусковую установку ЗРК IRIS-T
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denacifikator
12:38
пиндосы украм 10 лет до этого своё оружие ставили,хер его знает сколько таких установок там.Они только локатор если включат,их можно обнаружить и поэтому они не вылазиют.
Видео: ВС РФ за сутки уничтожили 4 пусковые установки ЗРК Patriot и 1 пусковую установку ЗРК IRIS-T
Такой то
12:31
для этого нужно чтобы приложение сбербанка было установлено на телефоне для сканирования штрихкода в браузере
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usr721
12:23
Было ли вообще у укров столько настоящих установок?
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Mekanika
12:23
Проблема жира32 не в максимальном размере раздела, а в том, что файлы >4гб оно не поддерживает. В современных реалиях это весьма фатальное ограничение. Да и не в очень современных тоже.
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Clamwult
12:09
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Papa Fors
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Clamwult
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Dark_Cloud
11:55
Да-да, Боренька, с помощью УМПК мы будем разрушать инфраструктуру на территории Бриташки поскольку вы там блять никак не угомонитесь русские долго запрягают, но когда уж запрягли - их хер остановишь
Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал Лондон разрешить ВСУ удары Storm Shadow вглубь России
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