Таково было решение Киева.

У многих самозваных военных блогеров и аналитиков сейчас возникает большой вопрос: зачем украинское военно-политическое руководство допустило во время вооружённой агрессии в Курской области ту же самую ошибку, что летом прошлого года во время «контрнаступления». Ошибка эта — наступление на российские позиции, зная, что у ВС РФ тотальное господство в воздухе и практически безграничные возможности по нанесению авиационных ударов по наступающим и находящимся в резерве подразделениям.

Ответа на этот вопрос пока нет, при этом многие аналитики полагают, что связано это с планами ВСУ по использованию вторжения в Курскую область в качестве отвлекающего манёвра. Сказать, что это слишком заумный для киевского военно-политического руководства сценарий — это ничего не сказать, и в реальности ответ на вышеуказанный вопрос простой: у ВСУ не осталось армейской авиации, а та, что могла бы быть применена, моментально была бы перехвачена средствами противовоздушной обороны.

Исход Курской авантюры предельно понятен, вопрос лишь в том, сколько времени потребуется, ну а над ускорением данного процесса активно работает российская авиация. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34, которые днями и ночами наносят удары авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по позициям ВСУ в Курском приграничье. Очередными такими кадрами и поделилось сегодня утром Минобороны России.

Ещё на прошлой неделе власти Сумской области объявили об обязательной эвакуации населения приграничных с Курской областью населённых пунктов. Делается это сразу по нескольким причинам. Во-первых, таким образом ВСУ могут использовать частные дома в качестве пунктов временного размещения. Во-вторых, избежать возможной передачи в пользу России данных от мирного населения о перемещении ВСУ в районе. И в-третьих, даже в Киеве прекрасно понимают, что России не оставлено другого выхода, как после вытеснения ВСУ из Курской области заходить в Сумскую область.