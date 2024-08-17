«Своего» у Украины ничего уже давно не осталось.

Как вы знаете, «своё» (доставшееся в наследство от России, она же СССР) вооружение у Украины закончилось примерно к лету 2022 года. Дальше под безудержную мобилизацию страны коллективного Запада сгоняли из младочленов НАТО и ЕС вооружения советского образца в совершенно беспрецедентных количествах. Когда и эти запасы были выбиты российской армией, эскалация перешла на уровень поставок уже западных вооружений.

Уничтожаются и они, причём в таких же промышленных масштабах, как и доставшаяся Украине в наследство техника. Не надо далеко ходить: только за последние сутки ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства, две обслуживающие их радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского производства, а также одну пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства.

Уничтожение ПУ ЗРК Patriot произошло в Днепропетровской области в районах населённых пунктов Желобок и Любимовка. IRIS-T же был уничтожен в Сумской области в районе населённого пункта Сенное.

И это только те факты поражения данных дорогущих и крайне дефицитных не то что на Украине, а на всём Западе в целом зенитных ракетных систем, которые были зафиксированы на видео.

Следует помнить, что чем меньше у Украины останется противовоздушной обороны, тем эффективнее будут российские массированные ракетные удары возмездия по чувствительным украинским объектам. А удары быть обязательно должны: такие выходки, как устроило киевское политическое руководство в Курской области, совершенно непростительны. За меньшее Украина лишилась практически всего своего энергетического потенциала за исключением АЭС, а уж какой ответ будет на вооружённую агрессию на общепризнанной территории РФ, хотелось бы, конечно, увидеть.