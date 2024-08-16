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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курской области, используя системы дистанционного минирования «Земледелие»
Пути снабжения эффективнее перерезать методом обесточивания Украины.

Произошедшее в Курской области — это, безусловно, преступная халатность местной региональной администрации, и только её, и разбираться с тем, почему ВСУ вообще позволили осуществить данную вооружённую агрессию (вторжение, теракт), будут уже после уничтожения вооружённых сил Украины в регионе. И данный процесс активно идёт, причём ВС РФ не только ликвидируют уже находящиеся в Курской области подразделения ВСУ, но и активно «выносят» резервы в Сумской области и перерезают пути их сообщения и снабжения.

Перерезание в данном случае достигается за счёт применения системы дистанционного минирования «Земледелие». Принцип действия следующий: мины заряжаются в ракету, похожую на ракету РСЗО, после чего производится обстрел назначенного квадрата. Территория в зоне поражения минируется, причём противник об этом может даже не подозревать, пока не подорвётся.

Отметим, что «Земледелие» активно применяется в зоне конфликта: в частности, сыграло большую роль в отражении так называемого «контрнаступления» ВСУ летом прошлого года, когда украинские подразделения, подорвавшись на минных полях, спешно возвращались обратно, лишь чтобы опять же подорваться на уже новых дистанционно созданных «Земледелием» минных полях.

Оружие грозное и чрезвычайно полезное в реалиях сухопутного конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия
3
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denacifikator
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если"земледелие" мины ставит,то комплекс"змей горыныч" их снимает.
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