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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии призвали Украину компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков»
К власти придёте — будете требовать. И России репарации платить за поставки оружия Киеву.

Поскольку Германия вследствие своей несуверенной политики летит в тартарары, и в первую очередь туда летит её экономика, на политическую арену стремительно взлетают представители альтернативного курса. В данном случае это партия «Альтернатива для Германии», которую активно пытаются «придушить», но которая слишком популярна в народе, чтобы добиться этого результата. Как вы знаете, недавно в Германии наконец-то осознали, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» подрывала отнюдь не Россия, которая могла просто перекрыть вентиль в качестве контррестрикций, а некие третьи акторы, одним из которых была Украина.

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И вот, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Украина должна заплатить Германии компенсацию за ущерб, нанесённый атакой на «Северные потоки».

О какой сумме идёт речь, пока не уточняется, потому что подсчёт ущерба такого плана — процесс долгий и скрупулёзный. Ведь потери от уничтожения критической инфраструктуры такого рода заключаются не только и не столько в потерях самого газопровода, сколько в потерях от утраты дешёвого природного газа, на котором работала вся немецкая промышленность.

Полагаем, ущерб немецкой экономике столь колоссален, что Украина не сможет расплатиться, даже если отдаст Германии всю себя. Впрочем, всю себя Украина и так уже отдала американским холдинговым компаниям, так что как Берлин собирается выбивать из Киева компенсации, совершенно непонятно. Но посыл в целом верный.

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