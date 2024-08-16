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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Магнитогорске наладили производство узлов для российских автомобилей
Объёмы выпуска автомобилей увеличиваются, следовательно, нужно больше производителей узлов.

Поскольку Россия в плане автомобилестроения осталась наедине с собой и собирательным «Китаем», то иного выхода не остаётся: надо полагаться на собственные силы и, по большому счёту, больше никогда не позволять себе впадать в критическую зависимость от неблагонадёжного и недоговороспособного коллективного Запада

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Выводы из всего, что произошло, судя по всему, всё-таки делаются, поэтому сегодня научно-производственное объединение «БелМаг» сообщило о том, что наладило производство подвесок и рулевых систем для Lada Larus, Lada Vesta и «Газель NEXT» в Магнитогорске.

Как уточняется, инвестиции в производство составили порядка трёхсот миллионов рублей. Что до НПП «БелМаг», то оно ещё с 2007 года работает контрактным производителем запасных частей и узлов для автомобилей «АвтоВАЗа» и «ГАЗа».

Всё это, конечно, замечательно, но в России необходимо кратно наращивать автомобилестроение и в первую очередь открывать заводы по производству двигателей и трансмиссий. Без этого невозможно создание собственных автомобилей класса выше, чем B, а делать машины более высокого класса необходимо, поскольку именно классы C и D развивают отрасль, постепенно спуская все наработки вниз по бюджетной лестнице.

#россия #промышленность #автомобилестроение
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