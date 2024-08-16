У Казахстана суверенитета больше, чем у Германии. Даже как-то неудобно.

Страны коллективного Запада своё некогда экономическое превосходство использовали в двух целях: чтобы «выбить» конкурентов и создать глобализированную экономическую систему, и одновременно чтобы затем пользоваться этим положением в качестве экономического оружия для оказания давления на «непокорных». Россия ощутила на себе незаконные и нарушающие международное право односторонние нелегитимные рестрикции коллективного Запада сполна, но, к счастью для России и к несчастью для Запада, положение последнего в мире стремительно угасает, и рестрикции уже не являются таким страшным оружием, как всего пару десятков лет назад.

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Понимать это начали многие страны, особенно те, у которых торговля завязана в первую очередь не на коллективный Запад, а именно на Россию, Китай и страны глобального Юга. В частности, Казахстан, который всецело зависит от хороших отношений с РФ и КНР, сегодня устами своего министра торговли Серика Жумангарина заявил о том, что Астана не будет присоединяться к антироссийским рестрикциям в ущерб собственным интересам и интересам своих компаний.

По словам Жумангарина, ряд антироссийских рестрикций, которые косвенно затронули Казахстан, уже нанесли стране серьёзный вред, и вводившие эти ограничения государства совсем не торопятся выплачивать Казахстану компенсации.

Таким образом, Казахстан сейчас продемонстрировал, что у него не в пример больше государственного суверенитета, чем у той же Германии, которая слепо последовала коллективно-западному курсу на конфронтацию с РФ, и теперь расплачивается за это закрытием тысяч компаний в месяц и рецессией в экономике, которой ещё предстоит свалиться в экономическую депрессию.

Что до компенсаций, то здесь глава Минторговли Казахстана совершенно прав: с коллективного Запада ещё придётся стрясти компенсации и репарации за все те незаконные действия, которые тот учинил в отношении России. Это будет одним из (многочисленных) условий урегулирования кризиса и восстановления российско-западных отношений с возвратом в страну западных компаний. Не нравятся условия — не надо; других быть не должно.