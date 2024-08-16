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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по вторгнувшимся в Курскую область подразделениям ВСУ
Прорывы пресекаются, поражение личному составу и технике ВСУ — наносится.

Как мы уже неоднократно отмечали, при всей нелогичности вторжения ВСУ в Курскую область, силы туда украинским командованием были брошены значительные: несколько тысяч человек личного состава, сотни единиц военной техники разных классов. К 16 августа положение дел в регионе остаётся тяжёлым, но контролируемым, а Курское направление превратилось в ещё один очаг «перемалывания» наиболее подготовленных подразделений ВСУ вкупе с западной военной техникой.

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И вот, сегодня Минобороны России отчиталось об операции по отражению вооружённой агрессии Украины в Курской области. Из отчёта следует, что ВС РФ успешно пресекают попытки дальнейших прорывов ВСУ в регионе, а также наносят удары по скоплениям личного состава и военной техники.

Суммарно за последние сутки ВСУ в одной только Курской области потеряли до 220 человек личного состава, 19 единиц бронетехники, 7 автомобилей, 3 РСЗО HIMARS, 2 транспортно-заряжающих машины и 2 единицы ствольной артиллерии.

В общей сложности за время отражения вооружённой агрессии в Курской области ВС РФ уничтожили до 2 860 человек личного состава ВСУ, 41 танк, 40 БТР, 23 БМП, 213 боевых бронемашин, 102 автомобиля, 4 ЗРК, 6 РСЗО (из них 3 — HIMARS), 22 единицы ствольной артиллерии и 3 станции РЭБ.

Напоминаем, что на одном только Курском направлении ВСУ уже потеряли больше техники, чем вся совокупная возможность коллективного Запада по её воспроизводству. Проще говоря, перемалывание ВСУ идёт в промышленных масштабах, и это явно не тот план, на который рассчитывали инфанты в Киеве.

#россия #украина #политика #боевые действия
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