Что значит «могут»? Это надо делать постоянно.

После того как страны коллективного Запада и аффилированные с ним государства решили встать на путь конфронтации с Россией, что невыгодно в первую и последнюю очередь им самим, Москва потеряла возможность закупать суда за рубежом. Поскольку период 1990-х оставил Россию практически полностью без судостроительной промышленности, и это делалось явно не по глупости, а по холодному расчёту, то теперь необходимо ударными темпами восстанавливать то, что разрушалось на протяжении десятилетий.

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В частности, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко заявил, что проект инвестиций в создание в регионе судоремонтного кластера находится в «высокой степени проработки». Объём инвестиций при этом может составить и даже превысить 20 млрд рублей.

Согласно плану, мощность данного судоремонтного кластера превысит 90 судов в год. Речь, как вы поняли из терминологии (судно — это всегда гражданская «посудина»), идёт о различных коммерческих судах: танкерах, сухогрузах, контейнеровозах и тому подобных.