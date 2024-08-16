Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В создание судоремонтного кластера в Мурманской области могут инвестировать 20 млрд рублей
Что значит «могут»? Это надо делать постоянно.

После того как страны коллективного Запада и аффилированные с ним государства решили встать на путь конфронтации с Россией, что невыгодно в первую и последнюю очередь им самим, Москва потеряла возможность закупать суда за рубежом. Поскольку период 1990-х оставил Россию практически полностью без судостроительной промышленности, и это делалось явно не по глупости, а по холодному расчёту, то теперь необходимо ударными темпами восстанавливать то, что разрушалось на протяжении десятилетий.

реклама

В частности, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко заявил, что проект инвестиций в создание в регионе судоремонтного кластера находится в «высокой степени проработки». Объём инвестиций при этом может составить и даже превысить 20 млрд рублей.

Согласно плану, мощность данного судоремонтного кластера превысит 90 судов в год. Речь, как вы поняли из терминологии (судно — это всегда гражданская «посудина»), идёт о различных коммерческих судах: танкерах, сухогрузах, контейнеровозах и тому подобных.

#россия #экономика #промышленность #судостроение
+
Написать комментарий (0)
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в «священной войне» за мир и справедливость
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по вторгнувшимся в Курскую область подразделениям ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
6
"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
27
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
27
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
7
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
25
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
69
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
5
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
11

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:30
Не каждая софтина реагирует на изменение масштаба. Кому-то это тоже важно
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Dark_Cloud
16:22
Не "возможно, уже пора" - а пора пора наносить удары по военным заводам в той же гермашке, и по прочим спонсорам что они сделают? максимально асуждать будут? чего боимся? чего ждем? они производят ору...
ВС РФ уничтожили в Сумской области ещё две РСЗО HIMARS, из которых вёлся обстрел Курской области
Eppius
16:21
Ого.
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Eppius
16:20
Молодец. Скоро этот джурналь обанкротится.
Владелец популярного журнала уволил всех журналистов и стал использовать ИИ для написания текстов
Gamandril
16:19
Vista вроде была ничего так, для GTX 260, но из-за того что они поломали совместимость с Creative X-Fi Fatal1ty это была боль, так что переходить нf нее не хотелось с Windows XP X64 Edition, которая р...
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Eppius
16:19
Нам бы десяток дивизий из Кореи выписать. Глядишь и процесс ускорится значительно и из курской области их выбьем за пару дней.
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в «священной войне» за мир и справедливость
Eppius
16:17
В виаре ее проходить просто афигительно.
Alien: Isolation 2 находится в разработке - игру могут скоро анонсировать
seebox
16:12
недавно продал 1080ti практически самую жирную за 8000р - не продавал бы, но хуанг бустанул в обратную сильно эту карту, реально обидно в форзе моторспорт просадоны до 40-48, когда на 5700xt с меньшей...
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Antithesis
16:10
Местные эксперты же утверждали, что это все фейки
В РФ ожидается подорожание процессоров Intel и AMD, а также китайских автомобилей
Китя
16:06
На график свой посмотри, во всех тестах 14900к жрет больше что споришь.
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем