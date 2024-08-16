Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
Всего будет поставлено три машины.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав Трансмашхолдинга (ТМХ), поставил Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) промышленный электровоз НПМ2М №027. Это первая машина из трёх, предусмотренных контрактом, подписанным в июне 2023 года. Оставшиеся два электровоза будут отправлены заказчику до конца текущего года.

реклама

В отличие от своих предшественников, НПМ2М потребляет на 15% меньше электроэнергии. Секрет экономичности — в асинхронном тяговом приводе с опорно-осевой подвеской на подшипниках качения, практически не требующих обслуживания. Интеллектуальные драйверы с защитой от коротких замыканий и перенапряжений также способствуют повышению надёжности и удобства эксплуатации. Эргономика рабочего места, лёгкость управления и улучшенная обзорность делают работу машиниста более комфортной.

Трансмашхолдинг — лидер российского рынка разработки и производства подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта, а также среднеоборотных двигателей. Инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», объединяющие более 1300 специалистов в 10 городах, непрерывно работают над созданием новых моделей.

С 2004 года НЭВЗ поставляет на ММК промышленные четырёхосные электровозы постоянного тока серии НПМ2, а с 2013 года — их модернизированную версию НПМ2М. На сегодняшний день парк ММК насчитывает 11 электровозов НПМ2 и 15 НПМ2М, которые успешно справляются с транспортными задачами гиганта металлургической отрасли. Новая поставка — очередной шаг в многолетнем и плодотворном сотрудничестве между ТМХ и ММК.

#промышленность #производство #сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
«Марпосадкабель» подключается к импортозамещению: производство кабелей выросло в 1,5 раза
В создание судоремонтного кластера в Мурманской области могут инвестировать 20 млрд рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
6
"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
27
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
27
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
7
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
25
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
69
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
5
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
11

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:30
Не каждая софтина реагирует на изменение масштаба. Кому-то это тоже важно
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Dark_Cloud
16:22
Не "возможно, уже пора" - а пора пора наносить удары по военным заводам в той же гермашке, и по прочим спонсорам что они сделают? максимально асуждать будут? чего боимся? чего ждем? они производят ору...
ВС РФ уничтожили в Сумской области ещё две РСЗО HIMARS, из которых вёлся обстрел Курской области
Eppius
16:21
Ого.
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Eppius
16:20
Молодец. Скоро этот джурналь обанкротится.
Владелец популярного журнала уволил всех журналистов и стал использовать ИИ для написания текстов
Gamandril
16:19
Vista вроде была ничего так, для GTX 260, но из-за того что они поломали совместимость с Creative X-Fi Fatal1ty это была боль, так что переходить нf нее не хотелось с Windows XP X64 Edition, которая р...
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Eppius
16:19
Нам бы десяток дивизий из Кореи выписать. Глядишь и процесс ускорится значительно и из курской области их выбьем за пару дней.
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в «священной войне» за мир и справедливость
Eppius
16:17
В виаре ее проходить просто афигительно.
Alien: Isolation 2 находится в разработке - игру могут скоро анонсировать
seebox
16:12
недавно продал 1080ti практически самую жирную за 8000р - не продавал бы, но хуанг бустанул в обратную сильно эту карту, реально обидно в форзе моторспорт просадоны до 40-48, когда на 5700xt с меньшей...
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Antithesis
16:10
Местные эксперты же утверждали, что это все фейки
В РФ ожидается подорожание процессоров Intel и AMD, а также китайских автомобилей
Китя
16:06
На график свой посмотри, во всех тестах 14900к жрет больше что споришь.
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем