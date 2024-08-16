Всего будет поставлено три машины.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), входящий в состав Трансмашхолдинга (ТМХ), поставил Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) промышленный электровоз НПМ2М №027. Это первая машина из трёх, предусмотренных контрактом, подписанным в июне 2023 года. Оставшиеся два электровоза будут отправлены заказчику до конца текущего года.

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В отличие от своих предшественников, НПМ2М потребляет на 15% меньше электроэнергии. Секрет экономичности — в асинхронном тяговом приводе с опорно-осевой подвеской на подшипниках качения, практически не требующих обслуживания. Интеллектуальные драйверы с защитой от коротких замыканий и перенапряжений также способствуют повышению надёжности и удобства эксплуатации. Эргономика рабочего места, лёгкость управления и улучшенная обзорность делают работу машиниста более комфортной.

Трансмашхолдинг — лидер российского рынка разработки и производства подвижного состава для железнодорожного и городского транспорта, а также среднеоборотных двигателей. Инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», объединяющие более 1300 специалистов в 10 городах, непрерывно работают над созданием новых моделей.

С 2004 года НЭВЗ поставляет на ММК промышленные четырёхосные электровозы постоянного тока серии НПМ2, а с 2013 года — их модернизированную версию НПМ2М. На сегодняшний день парк ММК насчитывает 11 электровозов НПМ2 и 15 НПМ2М, которые успешно справляются с транспортными задачами гиганта металлургической отрасли. Новая поставка — очередной шаг в многолетнем и плодотворном сотрудничестве между ТМХ и ММК.