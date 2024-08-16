А что, есть другой выход? Россия бы рада, но выбора не оставили.

Сегодня в КНДР отмечают День освобождения от оккупации имперской Японией. Вообще, ненависть к Японии за все зверства за время оккупации — это тот стержень, который объединяет всех корейцев независимо от того, северные они или южные. День для корейской истории не просто важный, он для корейского народа равнозначен 9 мая для России, поэтому президент РФ Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Понятно, что глава российского государства также поздравил бы и руководителя Южной Кореи, но поскольку официальный Сеул по причине отсутствия государственного суверенитета решил присоединиться к незаконным антироссийским рестрикциям и взял курс на конфронтацию, то дипломатический этикет временно поставлен на паузу.

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Что же до Кореи Северной, то с ней отношения стремительно восстанавливаются: Россия и КНДР в этом году заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве, и лидер КНДР Ким Чен Ын направил в Кремль ответ на поздравления. В своей ответной телеграмме Ким Чен Ын заявил, что твёрдо убеждён в том, что российский народ добьётся победы в «священной войне за установление регионального мира и международной справедливости».

По словам северокорейского лидера, Россия снова стала главной движущей силой в деле построения глобального справедливого миропорядка.

Следует отметить, что коллективный Запад всеми своими действиями подтверждает, что текущий конфликт носит именно характер глобального передела мироустройства: бывший гегемон стремится сохранить свою выгодную ему и только ему позицию, но ход времени и истории остановить невозможно — что было, то прошло, и вспять процесс не вернуть.