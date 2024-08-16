Вопросы работоспособности энергосистемы, мостов через Днепр и газовой инфраструктуры на Украине перезрели так давно, что уже дают семена.

Как и все незрелые в эмоционально-психологическом плане люди, киевское политическое руководство постоянно преследует какие-то «знаки», «символы», «посылы» и осуществляет прочие слабо связанные с военной наукой выходки. В частности, одним из таких «символов» для Киева является Крымский мост, который украинские функционеры воспринимают как соединитель Крыма с Россией и как «знак» безвозвратности для Украины этого положения дел.

реклама

Почему разрушение моста, особенно теперь, когда в Крым создан сухопутный коридор, должно как-то изменить это обстоятельство, совершенно непонятно, но одержимость киевского политического руководства, а также его не менее инфантильных коллективно-западных кураторов и спонсоров этим «символом» остаётся запредельной.

Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с отчётом Минобороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на полдень 16 августа. Из отчёта следует, что сегодня ночью ВСУ предприняли попытку группового удара американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Силами ПВО были перехвачены все 12 (двенадцать) ракет. Мост работает штатно.

Как мы уже отмечали неоднократно, вопросы существования на Украине энергетики как централизованной системы, мостов через Днепр, а также газовой инфраструктуры так давно перезрели, что уже дают семена, которые затем прорастают в «борзость» киевского политического руководства. Украинские оппозиционные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что Россия готовит беспрецедентный по своему масштабу ракетный удар возмездия по всем чувствительным объектам на Украине, но когда он произойдёт, непонятно. Делать это необходимо не только и не столько в назидание за поведение киевского политического руководство, хотя и в этом имеется большой смысл, сколько с целью нейтрализации производственного, логистического и экономического потенциала Украины.