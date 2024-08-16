Вопрос обесточивания Украины и, как следствие, любых её производственных мощностей, давным-давно перезрел.

Чем экстремизм отличается от нормального мировоззрения? Тем, что, экстремист в достижении своей цели ни перед чем не останавливается: для него есть цель и нет препятствий. Собственно, киевское политическое руководство, которое было поставлено западными спонсорами Украины, полностью под это определение подходит: выполняя задачу «ослабления» России и нанесения ей максимального ущерба, киевских функционеров при этом совершенно не заботит тот факт, что в первую очередь в результате этих действий уничтожается потенциал Украины, её экономика, её генофонд, государственность, в конце концов.

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Вот уже два с половиной года Киев за чужой счёт и чужим вооружением оказывает сопротивление российской специальной военной операции, будто бы не понимая, что исход в любом случае будет один, поскольку российское политическое руководство обозначило этот конфликт как экзистенциальный, и продолжает осуществлять вылазки, делать вопиющие выходки и использовать все ресурсы Украины для затягивания этого кризиса. Вот, например, сегодня ночью ВСУ в очередной раз попытались осуществить террористическую атаку в отношении Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров (БЭКов, в простонародье — «морские беспилотники»).

Атака была пресечена силами морской авиации Черноморского флота России: вертолёты Ми-8 и Ка-29 уничтожили безэкипажные катера в акватории Чёрного моря на пути к Крымскому полуострову.

В очередной раз следует отметить, что вопрос с энергоснабжением военных производств Украины по-прежнему остаётся нерешённым. Киев приспособил под производство воздушных и морских БПЛА различные подвальные помещения школ, больниц и прочих неприкосновенных с российской точки зрения зданий. Разнести их нельзя, но можно оставить без централизованного электроснабжения. На резервных генераторах долго не поработаешь, особенно когда начнётся топливный кризис из-за тотального перехода всех остатков украинской экономики на генераторы.