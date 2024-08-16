Закономерный и максимально справедливый ход развития авантюры Зеленского.

Киевское политическое руководство в своей Курской авантюре пошло ва-банк. Чем это «всё или ничего» закончится, заранее было понятно всем, но только не авантюристам, поэтому сейчас для них, по всей видимости, является шоком масштаб потерь, которые несут ВСУ на Курском направлении. И если с живой силой всё понятно — её киевскому политическому руководству не жалко даже с учётом чудовищной демографической ситуации на Украине — то вот с бесценной техникой, которую коллективный Запад даже в совокупности и близко не производит в количествах, способных компенсировать потери ВСУ, можно было бы обращаться куда аккуратнее.

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В частности, бесценные пусковые установки РСЗО HIMARS, являющиеся чуть ли не единственным поставленным Киеву западным вооружением, которое действительно доставило ВС РФ проблем в рамках специальной военной операции, сейчас «выносятся» в промышленных количествах. Вчера вечером Минобороны России отчиталось об уничтожении «Хаймарса» в Сумской области, а сегодня утром показало кадры поражения ещё двух таких пусковых установок — также в Сумской области.

Эти РСЗО применяются для обстрелов территории Курской области, то есть перед нами очередной факт пересечения красных линий: западное оружие активнейшим образом применяется для ударов по общепризнанной и никем не оспариваемой территории России. Возможно, уже пора применять весомые аргументы в отношении государств, оказывающих Украине военную поддержку и являющихся, таким образом, спонсорами терроризма — на государственном уровне.

Согласно данным украинских оппозиционных Telegram-каналов, Зеленский и его клика понимают, что Курская авантюра — это своеобразный последний бросок смертельно раненого зверя, поэтому будут продолжать бросать дрова именно на это направление. Что ж, чем больше подготовленных резервов будет уничтожено в рамках этой авантюры, тем легче ВС РФ потом будет заходить на пока ещё признаваемую Россией территорию Украины с целью создания буферных зон и усиления переговорной позиции. Проще говоря, план Зеленского в очередной раз выворачивается наизнанку. Впрочем, по-другому и быть-то не могло: какие планы, такие и их итоги.